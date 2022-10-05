Decathlon возобновляет работу в Украине

Французский бренд спортивных товаров Decathlon возобновил работу своего интернет-магазина и планирует открыть все магазины в Киеве 7 октября.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

На сайте интернет-магазина уже можно сделать заказ. С 7 октября планируется открытие магазинов "Decathlon Беличи", "Decathlon Почайна" и "Decathlon Проспект" в Киеве.

Decathlon в конце июня приостановил работу в Украине, магазины в Киеве и сайт закрыли. Такое решение в компании объяснили мерами безопасности.

Кроме Киева, Decathlon также был в Одессе: он находился в разрушенном результате российского ракетного удара ТЦ Ривьера.

Владельцами Decathlon являются семья Мюлье, которая также контролирует сеть Auchan и Leroy Merllin. Строительные супермаркеты Leroy Merllin приостанавливали работу в Украине, но частично уже вернулись к работе. Сеть Auchan работала без перерыва с 24 февраля.