- Категорія
- Рітейл
- Дата публікації
-
Decathlon поновлює роботу в Україні
Французький бренд спортивних товарів Decathlon відновив роботу свого інтернет-магазину та планує відкрити всі магазини в Києві 7 жовтня.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
На сайті інтернет-магазину вже можна зробити замовлення. З 7 жовтня планується відкриття магазинів "Decathlon Біличі", "Decathlon Почайна" і "Decathlon Проспект" в Києві.
Decathlon в кінці червня призупинив роботу в Україні, магазини в Києві та сайт закрили. Таке рішення в компанії пояснили безпековими заходами. Крім Києва, Decathlon також був в Одесі: він знаходився в зруйнованому внаслідок російського ракетного удару ТЦ Рив’єра.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Власниками Decathlon є сім'я Мюльє, яка також контролює мережу Auchan та Leroy Merllin. Будівельні супермаркети Leroy Merllin призупиняли роботу в Україні, але вже частково повернулися до роботи. Мережа Auchan працювала без перерви з 24 лютого.