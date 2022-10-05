Decathlon поновлює роботу в Україні

Французький бренд спортивних товарів Decathlon відновив роботу свого інтернет-магазину та планує відкрити всі магазини в Києві 7 жовтня.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

На сайті інтернет-магазину вже можна зробити замовлення. З 7 жовтня планується відкриття магазинів "Decathlon Біличі", "Decathlon Почайна" і "Decathlon Проспект" в Києві.

Decathlon в кінці червня призупинив роботу в Україні, магазини в Києві та сайт закрили. Таке рішення в компанії пояснили безпековими заходами. Крім Києва, Decathlon також був в Одесі: він знаходився в зруйнованому внаслідок російського ракетного удару ТЦ Рив’єра.

Власниками Decathlon є сім'я Мюльє, яка також контролює мережу Auchan та Leroy Merllin. Будівельні супермаркети Leroy Merllin призупиняли роботу в Україні, але вже частково повернулися до роботи. Мережа Auchan працювала без перерви з 24 лютого.