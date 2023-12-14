JYSK открыл восстановленный магазин в уничтоженном в начале войны ТЦ в Гостомеле (ФОТО)

Международная сеть магазинов товаров для дома JYSK 14 декабря открыла обновленный магазин в поселке Гостомель в Киевской области. Точка расположена в торговом центре "Фора", полностью уничтоженном в начале полномасштабного вторжения России.

Магазин начинает работу в том же месте, в котором был до разрушения в начале войны – на втором этаже ТЦ. Торговая площадь объекта составляет 984 квадратных метра, склад – 280 квадратных метров.

Как и все новые и обновленные магазины сети, он построен с современным трековым освещением и просторным дизайном, зональным размещением товарных категорий, в частности просторной матрацной студией.

"ТЦ "Фора" и совершенно новый магазин JYSK, который успел поработать всего пару месяцев, выгорели полностью из-за обстрелов в первые дни битвы за Киев. Мы рады возможности отстраивать наши магазины и становиться ближе к нашим покупателям во всех уголках Украины. Мы продолжаем не только открывать новые магазины, но и обновляем старые, добавляем площадь в имеющиеся", - отметил директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

В компании говорят, что будут продолжать открывать новые магазины с начала 2024 года, а также перестраивать старые. 63% действующих магазинов JYSK уже работают в новом формате.

Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK

JYSK сейчас работает в 48 странах, имея более 3,3 тысяч магазинов и более 31 тысячи работников. Выручка компании в 2022/23 финансовом году составила 38,5 миллиарда датских крон (5,2 миллиарда евро).

В Украине сегодня работает 90 магазинов JYSK и интернет-магазин jysk.ua. Штат составляет более 800 сотрудников. В плане компании на 2024 год – довести количество магазинов в Украине до 100.

Напомним, что это уже не первый восстановленный магазин в Украине: в мае заработал торговый объект в заново открытом ТРЦ Riviera в пригороде Одессы. Ровно за год до того он получил значительные разрушения в результате ракетного удара и с тех пор прекратил работу.