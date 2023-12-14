JYSK відкрив відновлений магазин у знищеному на початку війни ТЦ в Гостомелі (ФОТО)

Міжнародна мережа магазинів товарів для дому JYSK 14 грудня відкрила оновлений магазин в селищі Гостомель Київської області. Точка розташована в торгівельному центрі "Фора", який був повністю знищений на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Магазин розпочинає роботу в тому ж місці, в якому був до руйнування на початку війни - на другому поверсі ТЦ. Торгова площа об'єкту складає 984 квадратних метри, склад - 280 квадратних метрів.

Як і всі нові та оновлені магазини мережі, він побудований з сучасним трековим освітленням та просторим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій, зокрема просторою матрацною студією.

"ТЦ "Фора" та абсолютно новий магазин JYSK, що встиг попрацювати лише пару місяців, вигоріли повністю через обстріли в найперші дні битви за Київ. Ми раді можливості відбудовувати наші магазини й ставати ближче до наших покупців в усіх куточках України. Ми продовжуємо не тільки відкривати нові магазини, але й оновлюємо старі, добираємо площу в наявні", - зазначив директор JYSK в Україні Євген Іваниця.

В компанії кажуть, що продовжуватимуть відкривати нові магазини з початку 2024 року, а також перебудовувати старі. 63% чинних магазинів JYSK в Україні вже працюють у новому форматі.

Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK Фото: JYSK

JYSK наразі працює у 48 країнах, маючи понад 3,3 тисячі магазинів та понал 31 тисячу працівників. Виторг компанії у 2022/23 фінансовому році становив 38,5 мільярда данських крон (5,2 мільярда євро).

В Україні сьогодні працює 90 магазинів JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. Штат складає понад 800 співробітників. В планаї компанії на 2024 рік - довести кількість магазинів в Україні до 100.

Нагадаємо, що це вже не перший відновлений магазин в Україні: у травні запрацював торговий об'єкт у відкритому заново ТРЦ Riviera в передмісті Одеси. Рівно за рік до того той отримав значні руйнування внаслідок ракетного удару і відтоді припинив роботу.