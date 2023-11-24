Производители массово отказывают в поставке лекарств дистрибьюторам, направляя к двум монополистам - АМКУ

Антимонопольный комитет заявляет, что за последнюю неделю получил многочисленные обращения от небольших фармацевтических дистрибьюторов, сообщающих о безосновательном отказе производителей и импортеров лекарственных средств в заключении или пролонгации договоров на поставку товара.

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При этом, как отмечается в сообщении АМКУ, производители и импортеры даже несмотря на действующие договоры с дистрибьюторами отказывают им в поставке товара или ограничивают список доступных для заказа лекарств.

Делается это либо вообще без объяснения каких-либо причин, либо со ссылкой на якобы отсутствие свободного товарного остатка на складе, либо же речь идет об отгрузке товара с учетом доли компании на рынке.

"Такое поведение производителей и импортеров может свидетельствовать об искусственном ограничении ассортимента и объема лекарственных средств, доступных к заказу определенному кругу дистрибьюторов", - заключают в комитете.

При этом, согласно предоставленной ему информации, производители и импортеры предлагают заказывать необходимый товар у таких же дистрибьюторов - "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД".

По данным АМКУ, эти две компании по итогам 2022 года имели более 85% объема (в денежном выражении) поставок лекарственных средств в аптеки. Более того, с 2018 по 2022 год доля всех других дистрибьюторов на этом рынке упала вдвое.

В комитете указывают, что поведение производителей и импортеров лекарств по ограничению возможностей для других дистрибьюторов покупать товар при признаках наличия рыночной власти у двух крупнейших дистрибьюторов может привести к существенному ограничению конкурентоспособности других дистрибьюторов и в конечном счете к вытеснению их с рынка.

В свою очередь, одним из последствий этого будет повышение цен на лекарства для населения. Как отмечают в АМКУ, указанные действия могут иметь негативные последствия для конкуренции и недопустимы на столь социально значимых рынках.

В качестве первого шага реагирования АМКУ решил выдать 49 компаниям-производителям и импортерам обязательные для рассмотрения рекомендации: воздержаться от необоснованного отказа в заключении и пролонгации договоров поставки лекарств, от искусственного ограничения объема и ассортимента товара, доступного для заказа, и выполнять заказы оптовиков в указанных объемах и ассортименте.

О состоянии рассмотрения рекомендаций они должны сообщить комитету в 10-дневный срок после их получения. При этом АМКУ отмечает, что в дальнейшем будет внимательно изучать и реагировать на факты нарушений, возникающих на рынках фармацевтики.

"В настоящее время нами осуществляется исследование действий участников рынков лекарственных средств, в рамках которого в ближайшее время производителям, дистрибьюторам и розничным аптечным сетям будут направлены требования о предоставлении информации, что позволит получить объективные данные и определить возможные нарушения на рынке", - говорится в сообщении.

По результату анализа полученной информации и в случае выявления нарушений конкурентного законодательства антимонопольщики обещают принять меры согласно действующему законодательству.

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