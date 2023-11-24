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- Рітейл
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Виробники масово відмовляють в постачанні ліків дистриб'юторам, направляючи до двох монополістів - АМКУ
Антимонопольний комітет заявляє, що протягом останнього тижня отримав численні звернення від невеликих фармацевтичних дистриб'юторів, які повідомляють про безпідставну відмову виробників та імпортерів лікарських засобів в укладенні чи пролонгації договорів на поставку товару.
При цьому, як зазначається в повідомленні АМКУ, виробники й імпортери навіть незважаючи на діючі договори з дистриб’юторами відмовляють їм у поставці товару або обмежують перелік доступних до замовлення ліків.
Робиться це або взагалі без пояснення будь-яких причин, або з посиланням на нібито відсутність вільного товарного залишку на складі, або ж ідеться про відвантаження товару з врахуванням частки компанії на ринку.
"Така поведінка виробників та імпортерів може свідчити про штучне обмеження асортименту та обсягу лікарських засобів, доступних до замовлення певному колу дистриб’юторів", - роблять висновок у комітеті.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
При цьому, згідно з наданою йому інформацією, виробники та імпортери пропонують замовляти необхідний товар у таких самих дистриб’юторів - "БаДМ" і "Оптіма-Фарм, ЛТД".
За даними АМКУ, ці дві компанії за підсумками 2022 року мали більше 85% обсягу (у грошовому виразі) поставок лікарських засобів до аптек. Більш того, з 2018 по 2022 рік частка всіх інших дистриб'юторів на цьому ринку впала вдвічі.
В комітеті вказують, що поведінка виробників та імпортерів ліків з обмеження можливостей для інших дистриб’юторів купувати товар при ознаках наявності ринкової влади у двох найбільших дистриб’юторів може призвести до суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших дистриб’юторів та зрештою до витіснення їх з ринку.
В свою чергу, одним з наслідків цього буде підвищення цін на ліки для населення. Як наголошують в АМКУ, зазначені дії можуть мати негативні наслідки для конкуренції та є неприпустимими на таких соціально значущих ринках.
В якості першого кроку реагування АМКУ вирішив видати 49 компаніям-виробникам та імпортерам обов’язкові для розгляду рекомендації: утриматися від необґрунтованої відмови в укладенні та пролонгації договорів поставки ліків, від штучного обмеження обсягу та асортименту товару, доступного до замовлення, і виконувати замовлення оптовиків у вказаних обсягах та асортименті.
Про стан розгляду рекомендацій вони повинні повідомити комітет в 10-денний термін після їх отримання. При цьому АМКУ наголошує, що в подальшому уважно вивчатиме та реагуватиме на факти порушень, що виникають на ринках фармацевтики.
"Наразі нами здійснюється дослідження дій учасників ринків лікарських засобів, в межах якого найближчим часом виробникам, дистриб’юторам і роздрібним аптечним мережам будуть надіслані вимоги про надання інформації, що надасть можливість отримати об'єктивні дані та визначити можливі порушення на ринку", - йдеться в повідомленні.
За результатом аналізу отриманої інформації та у разі виявлення порушень конкурентного законодавства антимонопольники обіцяють вжитти заходи згідно чинного законодавства.
Джерело фото: ua.depositphotos.com