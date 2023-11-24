Виробники масово відмовляють в постачанні ліків дистриб'юторам, направляючи до двох монополістів - АМКУ

Антимонопольний комітет заявляє, що протягом останнього тижня отримав численні звернення від невеликих фармацевтичних дистриб'юторів, які повідомляють про безпідставну відмову виробників та імпортерів лікарських засобів в укладенні чи пролонгації договорів на поставку товару.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

При цьому, як зазначається в повідомленні АМКУ, виробники й імпортери навіть незважаючи на діючі договори з дистриб’юторами відмовляють їм у поставці товару або обмежують перелік доступних до замовлення ліків.

Робиться це або взагалі без пояснення будь-яких причин, або з посиланням на нібито відсутність вільного товарного залишку на складі, або ж ідеться про відвантаження товару з врахуванням частки компанії на ринку.

"Така поведінка виробників та імпортерів може свідчити про штучне обмеження асортименту та обсягу лікарських засобів, доступних до замовлення певному колу дистриб’юторів", - роблять висновок у комітеті.

При цьому, згідно з наданою йому інформацією, виробники та імпортери пропонують замовляти необхідний товар у таких самих дистриб’юторів - "БаДМ" і "Оптіма-Фарм, ЛТД".

За даними АМКУ, ці дві компанії за підсумками 2022 року мали більше 85% обсягу (у грошовому виразі) поставок лікарських засобів до аптек. Більш того, з 2018 по 2022 рік частка всіх інших дистриб'юторів на цьому ринку впала вдвічі.

В комітеті вказують, що поведінка виробників та імпортерів ліків з обмеження можливостей для інших дистриб’юторів купувати товар при ознаках наявності ринкової влади у двох найбільших дистриб’юторів може призвести до суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших дистриб’юторів та зрештою до витіснення їх з ринку.

В свою чергу, одним з наслідків цього буде підвищення цін на ліки для населення. Як наголошують в АМКУ, зазначені дії можуть мати негативні наслідки для конкуренції та є неприпустимими на таких соціально значущих ринках.

В якості першого кроку реагування АМКУ вирішив видати 49 компаніям-виробникам та імпортерам обов’язкові для розгляду рекомендації: утриматися від необґрунтованої відмови в укладенні та пролонгації договорів поставки ліків, від штучного обмеження обсягу та асортименту товару, доступного до замовлення, і виконувати замовлення оптовиків у вказаних обсягах та асортименті.

Про стан розгляду рекомендацій вони повинні повідомити комітет в 10-денний термін після їх отримання. При цьому АМКУ наголошує, що в подальшому уважно вивчатиме та реагуватиме на факти порушень, що виникають на ринках фармацевтики.

"Наразі нами здійснюється дослідження дій учасників ринків лікарських засобів, в межах якого найближчим часом виробникам, дистриб’юторам і роздрібним аптечним мережам будуть надіслані вимоги про надання інформації, що надасть можливість отримати об'єктивні дані та визначити можливі порушення на ринку", - йдеться в повідомленні.

За результатом аналізу отриманої інформації та у разі виявлення порушень конкурентного законодавства антимонопольники обіцяють вжитти заходи згідно чинного законодавства.

Джерело фото: ua.depositphotos.com