Prom.ua запустил бесплатную доставку у точки выдачи Rozetka: как оформить заказ

Маркетплейс Prom.ua добавил еще один способ доставки товаров. Теперь заказы могут бесплатно доставить у точки выдачи Rozetka.

Об этом говорится на сайте маркетплейса.

Для того чтобы заказ доставили бесплатно, нужно выбрать в разделе "Доставка" пункт "точки выдачи Rozetka" и оплатить с "промоплата".

По информации издания Retailers.ua, EVO Group, в который входит Prom.ua, основанный Николаем Палиенко, Денисом Горовым и Тарасом Мурашко вошел в состав Rozetka осенью 2018 года. Rozetka выкупила 54% долю южноафриканского фонда Naspers, а пакет акций совладельцев трансформировался в долю в объединенной компании.

Там отмечают, что бесплатная доставка в партнёрские точки выдачи повысит конкурентоспособность Prom.ua. Согласно данным исследования Kantar, для 43% украинцев бесплатная доставка является аргументом для осуществления онлайн-покупок.

Prom.ua входит в число наиболее посещаемых товарных маркетплейсов. Prom.ua занимал второе место среди самых популярных маркетплейсов по рейтингу Retailers.ua.

Напомним, по состоянию на 2023 год сеть Rozetka насчитывает 297 торговых точек. Это больше, чем было до начала полномасштабного вторжения в РФ. Оборот компании в четвертом квартале показал лучший результат за всю историю.