Prom.ua запустив безкоштовну доставку до точок видачі Rozetka: як оформити замовлення

Маркетплейс Prom.ua додав ще один спосіб доставки товарів. Тепер замовлення можуть безкоштовно доставити до точок видачі Rozetka.

Про йдеться на сайті маркетплейсу.

Для того, щоб замовлення доставили безкоштовно потрібно обрати у розділі "Доставка" пункт "точки видачі Rozetka" та оплатити з "промоплата".

За інформацією видання Retailers.ua, EVO Group, до якого входить Prom.ua, заснований Миколою Палієнко, Денисом Горовим і Тарасом Мурашко увійшов до складу Rozetka восени 2018 року. Rozetka викупила 54‑процентну частку південноафриканського фонду Naspers, а пакет акцій співвласників трансформувався у частку в об’єднаній компанії.

Там зазначають, що безкоштовна доставка у партнерські точки видачі підвищить конкурентоспроможність Prom.ua. Згідно з даними дослідження Kantar для 43% українців безкоштовна доставка є аргументом для здійснення онлайн-покупок

Prom.ua входить до числа найбільш відвідуваних товарних маркетплейсів. Prom.ua посідав друге місце серед найпопулярніших маркетплейсів згідно з рейтингом Retailers.ua.

Нагадаємо, cтаном на 2023 рік мережа Rozetka налічує 297 торгових точок. Це більше, ніж було на початок повномасштабного вторгнення РФ. Оборот компанії в четвертому кварталі показав найкращий результат за всю історію.