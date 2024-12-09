Суд отказал прокуратуре в аресте счетов крупнейшего ТРК Кривого Рога

Киевский апелляционный суд 5 декабря 2024 года не удовлетворил апелляционную жалобу прокурора о наложении ареста на расчетные счета ООО "Укрпангруп", владельца ТРК "Солнечная галерея" в Кривом Роге.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщила прессслужба Arricano, владеющая четырьмя торговыми центрами в Украине из-за своих дочерних украинских компаний.

Отмечается, что ТРК "Солнечная Галерея" в начале 2024 года был поврежден во время массированного ракетного удара российскими оккупационными войсками.

"Несмотря на все сложности и преграды со стороны силовых органов, мы возобновили и запустили в работу ТРК "Солнечная Галерея". Блокировка счетов и возможная передача актива под контроль АРМА угрожали тем, что "Солнечная Галерея" могла полностью прекратить свою работу. Мы рады, что удалось предотвратить такому развитию событий", — отметил Маргус Курм, председатель совета директоров Аррикан.

В компании напомнили, что решение суда стало третьим в апелляционной инстанции за последние два месяца, согласно которым суд отказал стороне обвинения в наложении обременений на хозяйственную деятельность Arricano в Украине.

"Мы приветствуем справедливую позицию суда, но продолжаем учитывать сильные риски относительно будущего. К сожалению, наш опыт работы в Украине говорит о том, что заинтересованные в захвате активов компании могут продолжать свои незаконные действия, используя свое влияние на правоохранительные органы, — подчеркнул Маргус Курм.

Он призвал правоохранителей к беспристрастности и отказу от выполнения приказов, поставленных "кем-то с преступными намерениями".

Напомним, что на протяжении 2023-2024 годов компании группы Arricano в Украине находятся под системным давлением силовых структур. Целью этого давления является получение контроля за активами европейского инвестора в Украине.

В июле компания Arricano Real Estate PLC сообщила о блокировании работы своих торговых центров в Киеве и Запорожье.

Это произошло после того, как 17 июня 2024 года следователь судья Соломенского районного суда Киева наложил арест на счета компаний, управляющих этими торговыми центрами.

Кроме того, сообщалось, что Arricano планирует сообщить об этих действиях соответствующие дипломатические ведомства ЕС и бизнес-ассоциации.

Наконец 29 августа 2024 года следователь судья Соломенского районного суда Киева отменил арест трех торговых развлекательных комплексов группы Arricano в Украине: "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, CITY MALL в Запорожье и "Проспект" в Киеве.

А в сентябре украинские суды отменили все аресты, ранее наложенные на активы компании на счета предприятий группы.

СПРАВКА:

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово развлекательных центров и является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины.

Из-за своих дочерних украинских компаний владеет и управляет четырьмя ТЦ общей площадью 147,6 тыс. кв. м – "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев) и земельные участки для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования. Компания также ведет строительство киевского ТРК Lukianivka.