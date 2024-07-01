Arricano заявляет о блокировании работы своих двух торговых центров в Киеве и в Запорожье

Киперская компания Arricano Real Estate PLC, владеющая четырьмя торговыми центрами в Украине через свои дочерние украинские компании, заявляет о блокировании деятельности торговых центров ТРК CITY MALL в Запорожье и ТРЦ "РайON" в столице.

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Об этом говорится в заявлении Arricano.

Как сообщают в компании, 17 июня 2024 года по ходатайству прокурора Киевской областной прокуратуры следователь судья Соломенского районного суда города Киева наложил арест на счета ООО "Призма Альфа" и ЧАО "Левобережьеинвест", управляющих ТРК CITY MALL в Запорожье и ТРЦ "Рай" в столице.

"Данные судебные решения фактически заблокировали не только саму хозяйственную деятельность указанных компаний, но и лишили их возможности уплачивать общегосударственные налоги и сборы и выполнять кредитные обязательства перед украинскими банками", - отмечают Arricano.

В компании считают решение следственных судов пристрастными и выборочными.

Рейдерство с привлечением государственных органов

Отмечается, что несмотря на постоянные заявления властей о европейском курсе Украины, в силовых структурах, прокуратуре и судах принимают решения, которые немыслимы в государстве ЕС.

"Решение суда об аресте счетов компаний группы Arricano в Украине абсурдно. Государство лишило нас возможности выполнять свои обязательства перед Украиной и кредиторами - заявил Маргус Курм - председатель совета директоров Arricano Real Estate PLC.

По его мнению, эти действия еще раз подтверждают, что по отношению к группе компаний украинские силовые структуры и суды выполняют чей-то заказ.

"При одинаковых основаниях и обоснованиях, одни следственные судьи принимают решение об аресте счетов, а другие считают, что правовые основания для наложения ареста на счета отсутствуют. Так, в марте и мае этого года другие следственные судьи того же суда отказали прокурору в удовлетворении идентичных ходатайств. Что могло измениться за последние дни – непонятно”, – подчеркивает Маргус Курм.

По его словам, происходящее с активами Arricano в Украине – это рейдерство с привлечением государственных органов.

"Очевидно, что следствием таких действий может стать полная остановка работы торговых центров в Киеве и прифронтовых Запорожье и Кривом Роге", - отмечает Маргус Курм.

Он добавил, что компания проинформирует о таких действиях со стороны правоохранительных органов соответствующие дипломатические ведомства ЕС, общественные и бизнес-ассоциации.

О Arricano Real Estate PLC

Компания Arricano Real Estate PLC владеет четырьмя торгово-развлекательными центрами в Киеве (ТРЦ "Проспект" и "РaйОN"), Запорожье (ТРК City Mall) и Кривом Роге (ТРК "Солнечная Галерея"). Вместе с тем она является одной из крупнейших по обороту сетей ТРЦ в Украине.

Кроме того, Arricano строит три объекта недвижимости и планирует дополнительные инвестиции в экономику Украины, невзирая на войну.

Акции Arricano были размещены на Лондонской фондовой бирже в 2013 году и исключены из листинга из-за войны в 2023 году. Arricano привлекал иностранные инвестиции от разных авторитетных международных инвестиционных банков, включая Goldman Sachs и клиентов Morgan Stanley.

Ранее сообщалось, что суд решил передать в управление АРМА два ТРЦ компании - City Mall в Запорожье и Солнечная Галерея в Кривом Роге.

Недавно Arricano Real Estate PLC и Dragon Capital достигли договоренности, согласно которой Arricano выкупает свои акции у Dragon Capital.