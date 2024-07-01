Arricano заявляє про блокування роботи своїх двох торговельних центрів у Києві та Запоріжжі

Кіперська компанія Arricano Real Estate PLC, яка володіє чотирма торговельними центрами в Україні через свої дочірні українські компанії, заявляє про блокування діяльності торговельних центрів ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРЦ "РайON" у столиці.

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Про це йдеться у заяві Arricano.

Як повідомляють у компанії, 17 червня 2024 року за клопотанням прокурора Київської обласної прокуратури слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва наклав арешт на рахунки ТОВ "Призма Альфа" та ПрАТ "Лівобережжяінвест", які управляють ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРЦ "РайON" у столиці.

"Дані судові рішення фактично заблокували не тільки саму господарську діяльність вказаних компаній, але й позбавили їх можливості сплачувати загальнодержавні податки та збори та виконувати кредитні зобов'язання перед українськими банками", - наголошують в Arricano.

У компанії вважають рішення слідчих судів упередженими та вибірковими.

Рейдерство із залученням державних органів

Зазначається, що попри постійні заяви влади про європейський курс України, силові структури, прокуратура та суди приймають рішення, які немислимі в державі ЄС.

"Рішення суду про арешт рахунків компаній групи Arricano в Україні є абсурдними. Держава позбавила нас можливості виконувати свої зобов'язання перед Україною та кредиторами – заявив Маргус Курм – голова ради директорів Arricano Real Estate PLC.

На його думку, ці дії ще раз підтверджують, що стосовно групи компаній українські силові структури та суди виконують чиєсь замовлення.

"При однакових підставах та обґрунтуваннях, одні слідчі судді приймають рішення про арешт рахунків, а інші – вважають, що правові підстави для накладання арешту на рахунки відсутні. Так, у березні та травні цього року інші слідчі судді того ж суду відмовили прокурору в задоволенні ідентичних клопотань. Що могло змінитись за останні дні – незрозуміло", – підкреслює Маргус Курм.

За його словами, те, що відбувається з активами Arricano в Україні – це рейдерство із залученням державних органів.

"Очевидно, що наслідком таких дій може бути повна зупинка роботи торгових центрів у Києві та прифронтових Запоріжжі й Кривому Розі", - зазначає Маргус Курм.

Він додав, що компанія проінформує про такі дії з боку правоохоронних органів відповідні дипломатичні відомства ЄС, громадські та бізнес-асоціації.

Про Arricano Real Estate PLC

Компанія Arricano Real Estate PLC володіє чотирма торгово-розважальними центрами у Києві (ТРЦ "Проспект" і "РaйОN"), Запоріжжі (ТРК City Mall) та Кривому Розі (ТРК "Сонячна Галерея"). Разом з тим, вона є однією з найбільших за оборотом мереж ТРЦ в Україні.

Крім того, Arricano будує три об’єкти нерухомості та планує додаткові інвестиції в економіку України, незважаючи на війну.

Акції Arricano було розміщено на Лондонській фондовій біржі у 2013 році та виключено з лістингу через війну у 2023 році. Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включаючи Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Раніше повідомлялося, що суд вирішив передати в управління АРМА два ТРЦ компанії – "City Mall" у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.

Нещодавно Arricano Real Estate PLC та Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції у Dragon Capital.