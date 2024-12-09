Суд відмовив прокуратурі в арешті рахунків найбільшого ТРК Кривого Рогу

Київський апеляційний суд 5 грудня 2024 року не задовольнив апеляційну скаргу прокурора щодо накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Укрпангруп", власника ТРК "Сонячна галерея" в Кривому Розі.

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Про це повідомила пресслужба Arricano, яка володіє чотирма торговими центрами в Україні через свої дочірні українські компанії.

Зазначається, що ТРК "Сонячна Галерея" на початку 2024 року був пошкоджений під час масованого ракетного удару російськими окупаційними військами.

"Попри всі складнощі й перепони з боку силових органів ми відновили та запустили в роботу ТРК "Сонячна Галерея". Блокування рахунків та можлива передача активу під контроль АРМА загрожували тим, що "Сонячна Галерея" могла повністю припинити свою роботу. Ми раді що вдалося запобігти такому розвитку подій", — зазначив Маргус Курм, голова ради директорів Arricano.

У компанії нагадали, що рішення суду стало третім в апеляційній інстанції за останні два місяці, згідно з якими суд відмовив стороні обвинувачення у накладенні обтяжень на господарську діяльність Arricano в Україні.

"Ми вітаємо справедливу позицію суду, але продовжуємо зважати на сильні ризики щодо майбутнього. На жаль, наш досвід роботи в Україні говорить про те, що зацікавлені у захопленні активів компанії, можуть продовжувати свої незаконні дії, використовуючи свій вплив на правоохоронні органи, — підкреслив Маргус Курм.

Він закликав правоохоронців до неупередженості й відмови від виконання наказів, поставлених "кимось зі злочинними намірами".

Нагадаємо, що впродовж 2023-2024 років компанії групи Arricano в Україні знаходяться під системним тиском з боку силових структур. Метою цього тиску є отримання контролю над активами європейського інвестора в Україні.

Так, у липні компанія Arricano Real Estate PLC повідомила про блокування роботи своїх торговельних центрів у Києві та Запоріжжі.

Це сталося після того, як 17 червня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва наклав арешт на рахунки компаній, які управляють цими торговельними центрами.

Крім того, повідомлялось що Arricano планує повідомити про ці дії відповідні дипломатичні відомства ЄС та бізнес-асоціації.

Врешті 29 серпня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва скасував арешт трьох торгових розважальних комплексів групи Arricano в Україні: "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, CITY MALL у Запоріжжі та "Проспект" у Києві.

А у вересні українські суди скасували всі арешти, які були раніше накладені на активи компанії на рахунки підприємств групи.

ДОВІДКА:

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів і є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України.

Через свої дочірні українські компанії володіє та управляє чотирма ТЦ загальною площею 147,6 тис. кв. м - "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.