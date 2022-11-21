Работа на себя: как сделать из профессии бизнес

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Из-за войны треть украинцев потеряла работу. много квалифицированных специалистов все еще в поиске. Более того, люди чаще соглашаются на любые условия, предложенные работодателем, чтобы не остаться без дохода. Это все способствует стремительному росту конкуренции, и многим приходится либо менять профессию, либо искать новые пути. При чем здесь сфера услуг и как из своей профессии сделать бизнес – расскажу поподробнее.

Треть трудоспособного населения в Украине потеряла работу

По данным Министерства финансов Украины, состоянием на сентябрь 2022 года в Украине 260,5 тысяч официально зарегистрированных безработных. Тем временем в Государственной службе занятости сообщили, что в течение восьми месяцев войны официально зарегистрировали больше 700 тысяч нетрудоустроен.

Однако, как понимаем эти показатели не отражают ситуацию в полной мере. Ведь не все безработные регистрируются, а большая их часть уехала за границу. Также значимой и скрытая безработица, когда формально человек трудоустроен, однако на самом деле отправлен в отпуск за собственный счет, или его трудовой договор прекращен без освобождения возможным с утверждением Закона «О организацию трудовых отношений в условиях военного положения».

С другого стороны среди работодателей на сервисе мы фиксируем рост спроса почти вдвое с мая на работников сферы логистики (+2,4 тысяч объявлений), торговли (+3,6 тыс. объявлений) и производства (+5,3 тысячи объявлений). При этом наименее востребованными за 8 месяцев войны остаются профессии в области развлечений, недвижимости, банковского дела и страхования. Так же трудно найти работу педагогам и бухгалтерам. Следовательно, в некоторых отраслях есть существенный дисбаланс между спросом и предложением. Что же в таком случае делать украинцам?

Предложите свои услуги онлайн, чтобы получить дополнительный источник дохода

Простейшая рекомендация, которую следует рассмотреть соискателю, если его область работы стала менее востребованной или вообще не развивающейся.

Немного цифр: в категории " Бизнес и услуги " на OLX до войны типами услуг/сервисов упали до -23% в зависимости от сферы. Аналогичное падение было и на рынке труда. Однако, если работодатели возобновили свою активность в поиска работников в течении мая-июня, сфера услуг заявила о себе уже в марте. Именно тогда мы наблюдали первую волну роста объявлений на сервисе, в значительной степени ставшей реакцией на потребности украинцев в перевозках, ремонте и т.д.

Второй раз всплеск предложений в категории случился в мае, да само через рост спроса. А повлияло на это несколько событий в стране:

более прозрачное понимание ситуации на фронте;

увольнение оккупированных регионов Киевской, Сумской и Черниговской областей;

внутренняя миграция и релокация бизнеса;

возвращение украинцев из-за границы.

Учитывая или факторы, могу сказать что сфера услуг – это наиболее быстрый и гибкий вариант создания дополнительного источника дохода.

Где конкуренция, а где спрос?

Для того чтобы понять, в какую нишу заходить, рекомендую сначала ознакомиться. с аналитикой рынка. По нашим данным с марта по октябрь 2022 украинцы чаще всего предлагали свои услуги в категориях:

строительство/ремонт/уборка - около 1,2 млн объявлений;

- около 1,2 млн объявлений; оборудование - 673 тысячи предложений;

- 673 тысячи предложений; перевозки/транспортные услуги - почти 520 тысяч объявлений.

Меньше всего же было предложений в сферах Туризм / иммиграция” да “Перевод / набор текстов”. Так сама картинка сохраняется состоянием на начало Ноября.

Спрос на протяжении войны наблюдался на услуги с ремонта да обслуживание техники (приставки, телефоны, аудио и бытовая техника) потенциальных клиентов на 1 объявление 180. И, довольно неожиданно, на услуги для животных – конкуренция на 1 объявление составляет 150 клиентов. Это означает, что на данные типы услуг/сервисов предложений мало, чтобы удовлетворить запросы наших граждан. Эти ниши советую рассмотреть, ведь они впоследствии могут стать прибыльным бизнесом.

Кроме того с августа по октябрь украинцы активно искали на olx следующие услуги:

аренда авто, так называемый "каршеринг" (133 295 поисков);

2. грузовые перевозки (108 362 поиска);

репетиторство (84461 поиск);

ремонт холодильников и стиральных машин (около 90 тысяч поисков);

установка натяжных потолков (39707 поисков);

автоэлектриков (33784 поиска);

маникюр (31 451 поиск);

аренда генераторов (27) 659 поисков, с августа количество запросов увеличилась в 36 раз).

Как предлагать свои услуги онлайн?

Услугу нельзя увидеть или оценить заранее, ведь это не предмет, а действие, что осуществляется одним человеком для другого, поэтому здесь сложнее работать с ожиданиями клиентов, а человеческий фактор играет очень большую роль. Отсюда в сфере услуг может быть больше непредсказуемого негатива. Также не всегда легко разрешать конфликтные ситуации, когда заказчик оказался недоволен результатом, а вины исполнителя в этом нет.

Поэтому, прежде чем продавать свои услуги и сделать из своего дела бизнес, я бы рекомендовала сначала ответить себе на вопрос :

Какие цели вы ставите и для чего начинаете собственное дело?

Какие цели вы ставите и для чего начинаете собственное дело? Какова ваша миссия, направленность, что отличает от других?

Какова ваша миссия, направленность, что отличает от других? Что вы предлагаете? Например, услуги по маникюру, перевозке, или предоставление оборудования в аренду;

Что вы предлагаете? Например, услуги по маникюру, перевозке, или предоставление оборудования в аренду; Какова ваша целевая аудитория и где будете предлагать свои услуги?

Обязательно анализируйте рынок ! Приведены данные нашей платформы по спросу и предложения помогут изучить конкурентное поле, понять чем ваш бизнес может выделиться среди прочих в выбранной нише.

Без чрезмерных усилий начать старт бизнеса можно с регистрации на онлайн-платформе. там я советую корректно описать свои услуги уже с объявления и уделить внимание:

цепляющему заголовка (отсутствие общих фраз да грамотность). Стандартные слова типа «Быстро. Качественно. Недорого» не работают;

(отсутствие общих фраз да грамотность). Стандартные слова типа «Быстро. Качественно. Недорого» не работают; ключевым словам (поисковые запросы, по которым ищут вашу услугу, это общепринятые названия);

(поисковые запросы, по которым ищут вашу услугу, это общепринятые названия); грамотному продвижению. Обычно на платформах есть учебные материалы, подсказки, проводятся вебинары, которые помогут освоить главные принципы рекламирование.

Также не пренебрегайте обратной связью и отзывами. Человеку — удовольствие, что о нее помнят, а вам - положительная репутация. Чтобы удержать клиентов, помогут рассылки с выгодными предложениями да акциями или короткие опрос. Этот базовый минимум состоянии пригодится тем, кто решит из своей профессии сделать бизнес.

Объявление работает, если заголовок информативный (и не только)

Заголовок должен отражать суть всего вашего объявления и содержать одну конкретную услугу с деталями, которые отличают именно это объявление от других. В заголовке не должно быть списка услуг. Если есть совместимые (вспомогательные) услуги, то их лучше указать в описании.

Описание лучше работы структурированным, отделять смысловые части в отдельные абзацы, например: информация о компании, детали услуги, цены. Да текст будет легко читаться и хорошо восприниматься даже визуально. Лучшее место для номера телефона – это специальное поле для контактов. Оттуда его будет легко скопировать и клиент сразу с вами свяжется. Чего не скажешь о номере на фото.

Также нет советую делать несколько объявлений с одинаковой услугой разными формулировками. Во-первых дюблирование объявлений запрещено правилам платформы, во-вторых вы просто .

Рубрика – один из ключевых атрибутов объявления, должно быть верным.

Используйте дружеский стиль и адаптируйте его максимально так, чтобы вашим клиентам было ясно, что вы пытаетесь им предложить. Не допускайте грамматических ошибок да нет сокращайте слишком слово, ведь это снижает поисковую оптимизацию и доверие к объявлению.