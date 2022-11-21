Робота на себе: як зробити з професії бізнес

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Через війну третина українців втратила роботу. Чимало кваліфікованих спеціалістів все ще у пошуку. Ба більше, люди частіше погоджуються на будь-які умови, запропоновані роботодавцем, аби не залишитися без доходу. Це все сприяє стрімкому зростанню конкуренції, і багатьом доводиться або змінювати фах, або шукати нові шляхи. До чого тут сфера послуг і як зі своєї професії зробити бізнес – розповім детальніше.

Третина працездатного населення в Україні втратила роботу

За даними Міністерства фінансів України, станом на вересень 2022 року в Україні 260,5 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Тим часом у Державній службі зайнятості повідомили, що протягом восьми місяців війни офіційно зареєстрували більше 700 тисяч непрацевлаштованих. Однак, як розуміємо ці показники не відображають ситуацію повною мірою. Адже не всі безробітні реєструються, а велика їх частина виїхала за кордон. Також значущим наразі є й приховане безробіття, коли формально людина працевлаштована, однак насправді може бути відправлена у відпустку за власний рахунок, або її трудовий договір припинено без звільнення що стало можливим із затвердженням Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

З іншого боку серед роботодавців на сервісі ми фіксуємо зростання попиту майже вдвічі з травня на працівників сфери логістики (+2,4 тисяч оголошень), торгівлі (+3,6 тис. оголошень) та виробництва (+5,3 тисяч оголошень). При цьому найменш затребуваними за 8 місяців війни залишаються професії у сфері розваг, нерухомості, банківської справи та страхування. Так само важко знайти роботу освітянам і бухгалтерам. Відтак, у деяких галузях є суттєвий дисбаланс між попитом та пропозицією. Що ж у такому випадку робити українцям?

Запропонуйте свої послуги онлайн, щоб мати додаткове джерело доходу

Найпростіша рекомендація, яку варто розглянути пошукачу, якщо його сфера роботи стала менш затребуваною або взагалі не розвивається.

Трохи цифр: у категорії “Бізнес та послуги” на OLX до війни пропозиція за всіма типами послуг/сервісів впала до -23% залежно від сфери. Аналогічне падіння було і на ринку праці. Однак, якщо роботодавці відновили свою активність у пошуку працівників протягом травня-червня, сфера послуг заявила про себе вже у березні. Саме тоді ми спостерігали першу хвилю росту оголошень на сервісі, яка значною мірою стала реакцією на потреби українців у перевезеннях, ремонті тощо.

Вдруге сплеск пропозицій у категорії стався у травні, так само через зростання попиту. А вплинуло на це кілька подій в країні:

більш прозоре розуміння ситуації на фронті;

звільнення окупованих регіонів Київської, Сумської та Чернігівської областей;

внутрішня міграція та релокація бізнесу;

повернення українців з-за кордону.

Враховуючи ці фактори, можу сказати що сфера послуг – це найбільш швидкий та гнучкий варіант для створення додаткового джерела доходу.

Де конкуренція, а де попит?

Для того аби зрозуміти у яку нішу заходити рекомендую спочатку ознайомитися з аналітикою ринку. За нашими даними з березня по жовтень 2022 року українці найчастіше пропонували свої послуги у категоріях:

будівництво / ремонт / прибирання — близько 1,2 млн оголошень;

— близько 1,2 млн оголошень; обладнання — 673 тисячі пропозицій;

— 673 тисячі пропозицій; перевезення / транспортні послуги — майже 520 тисяч оголошень.

Найменше ж було пропозицій у сферах “Туризм / іміграція” та “Переклад / набір текстів”. Така сама картинка зберігається станом на початок листопада.

Попит упродовж війни спостерігався на послуги з ремонту та обслуговування техніки (приставки, телефони, аудіо та побутова техніка) — потенційних клієнтів на 1 оголошення 180. Та, досить несподівано, на послуги для тварин – конкуренція на 1 оголошення складає 150 клієнтів. Це означає, що на дані типи послуг/сервісів пропозицій замало, щоб задовольнити запити наших громадян. Ці ніші раджу розглянути, адже вони згодом можуть стати прибутковим бізнесом.

Крім того з серпня по жовтень українці активно шукали на olx наступні послуги:

оренда авто, так званий “каршерінг” (133 295 пошуків);

вантажні перевезення (108 362 пошуки);

репетиторство (84 461 пошук);

ремонт холодильників та пральних машин (майже 90 тисяч пошуків);

встановлення натяжних стель (39 707 пошуків);

автоелектриків (33 784 пошуки);

манікюр (31 451 пошук);

оренда генераторів (27 659 пошуків, з серпня кількість запитів збільшилася в 36 разів).

Як пропонувати свої послуги в онлайні?

Послугу не можна побачити або оцінити заздалегідь, адже це не предмет, а дія, що здійснюється однією людиною для іншої, тому тут складніше працювати з очікуваннями клієнтів, а людський фактор відіграє дуже велику роль. Звідси у сфері послуг може бути більше непередбачуваного негативу. Також не завжди легко вирішувати конфліктні ситуації, коли замовник виявився незадоволений результатом, а провини виконавця в цьому немає.

Тож перш ніж продавати свої послуги та зробити зі своєї справи бізнес, я б рекомендувала спочатку відповісти собі на питання:

Які цілі ви ставите та для чого розпочинаєте власну справу?

Які цілі ви ставите та для чого розпочинаєте власну справу? Яка ваша місія, спрямованість, що вирізняє з поміж інших?

Яка ваша місія, спрямованість, що вирізняє з поміж інших? Що саме ви пропонуєте? Наприклад, послуги з манікюру, перевезення, чи надання обладнання в оренду;

Що саме ви пропонуєте? Наприклад, послуги з манікюру, перевезення, чи надання обладнання в оренду; Яка ваша цільова аудиторія та де будете пропонувати свої послуги?

Обов'язково аналізуйте ринок! Наведені дані нашої платформи щодо попиту й пропозиції допоможуть вивчити конкурентне поле, зрозуміти чим ваш бізнес може виділитися серед інших в обраній ніші.

Без надмірних зусиль почати старт бізнесу можна з реєстрації на онлайн-платформі. Там я раджу коректно описати свої послуги вже з оголошення та приділити увагу:

чіпляючому заголовку (відсутність загальних фраз та грамотність). Стандартні слова типу «Швидко. Якісно. Недорого» не працюють;

(відсутність загальних фраз та грамотність). Стандартні слова типу «Швидко. Якісно. Недорого» не працюють; ключовим словам (пошукові запити, за якими шукають вашу послугу, це загальноприйняті назви);

(пошукові запити, за якими шукають вашу послугу, це загальноприйняті назви); грамотному просуванню. Зазвичай на платформах є навчальні матеріали, підказки, проводяться вебінари, які допоможуть освоїти головні принципи рекламування.

Також не нехтуйте зворотнім зв'язком та відгуками. Людині — приємність, що про неї пам'ятають, а вам — позитивна репутація. Щоб утримати клієнтів, допоможуть розсилки з вигідними пропозиціями та акціями або короткі опитування. Цей базовий мінімум стане в нагоді тим, хто вирішить зі своєї професії зробити бізнес.

Оголошення працює, якщо заголовок інформативний (і не тільки)

Заголовок повинен віддзеркалювати суть всього вашого оголошення та містити одну конкретну послугу із деталями, які відрізняють саме це оголошення від інших. В заголовку не має бути переліку послуг. Якщо є сумісні (допоміжні) послуги, то їх краще вказати в описі.

Опис краще роботи структурованим, відокремлювати смислові частини в окремі абзаци, наприклад: інформація про компанію, деталі послуги, ціни. Так текст буде легко читатись і добре сприйматися навіть візуально. Найкраще місце для номеру телефону – це спеціальне поле для контактів. Звідти його буде легко скопіювати і клієнт одразу з вами зв'яжеться. Чого не скажеш про номер на фото.

Також не раджу робити декілька оголошень з однаковою послугою різними формулюваннями. По-перше дюблювання оголошень заборонено правилами платформи, по до-друге ви просто .

Рубрика – один із ключових атрибутів оголошення, має бути вірною.

Використовуйте дружній стиль і адаптуйте його максимально так, щоб вашим клієнтам було зрозуміло, що ви намагаєтеся їм запропонувати. Не допускайте граматичних помилок та не скорочуйте занадто слова, адже це знижує пошукову оптимізацію та довіру до оголошення.