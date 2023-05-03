Астрономы нашли две планеты, похожие на Землю

С помощью спутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) международная команда астрономов открыла две экзопланеты, вращающиеся вокруг соседней М-карликовой звезды, известной как TOI-2095. Новонайденные объекты имеют короткие орбитальные периоды и немного больше Земли.

Об этом сообщает phys.org.

TESS проводит исследования около 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет, начиная от небольших каменистых и заканчивая газовыми гигантами. В настоящее время она обнаружила 6400 экзопланет-кандидатов (TESS Objects of Interest, или TOI), из которых 330 были подтверждены на сегодняшний день.

Теперь команда астрономов сообщила, что подтверждено существование еще двух внесолнечных планет-кандидатов, отслеживаемых с помощью TESS.

Экзопланета, находящаяся ближе к звезде, примерно в 0,1 астрономической единице от нее, получила обозначение TOI-2095 b. Согласно исследованию, планета примерно на 25% больше Земли и имеет орбитальный период 17,66 дней. Равновесная температура TOI-2095 b составляет 347 K (приблизительно +74 по Цельсию), а ее масса, по оценкам, не превышает 4,1 масс Земли.

Вторая планета системы, TOI-2095 c, имеет радиус около 1,33 радиуса Земли и вращается вокруг своей материнской планеты каждые 28,17 дней на расстоянии около 0,137 а.е. от нее. TOI-2095 c имеет равновесную температуру примерно 297 K (+24), а ее максимальная масса, по расчетам, составляет 7,4 массы Земли.

Родительская звезда TOI-2095 примерно на 56% меньше и менее массивна, чем Солнце. Она имеет эффективную температуру 3759 K (+3486). Возраст звезды оценивается по меньшей мере в один миллиард лет.

Подытоживая результаты, авторы статьи отметили, что две вновь открытых экзопланеты находятся близко к внутреннему краю пригодной для жизни зоны TOI-2095 и что их параметры делают их привлекательными объектами для дальнейших наблюдений.

Напомним, ранее астрономы нашли астероид 2023 FW13, который вращается вокруг Солнца синхронно с Землей, что делает его "квазилуной" нашей планеты. Впервые астероид был замечен 28 марта учеными с помощью системы телескопов Pan-STARRS, которая снимает ночное небо с вершины Халеакала, спящего вулкана на гавайском острове Мауи.