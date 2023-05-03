Астрономи знайшли дві планети, схожих на Землю

За допомогою супутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) міжнародна команда астрономів відкрила дві екзопланети, що обертаються навколо сусідньої М-карликової зорі, відомої як TOI-2095. Новознайдені об’єкти мають короткі орбітальні періоди і трохи більші за Землю.

Про це повідомляє phys.org.

TESS проводить дослідження близько 200 000 найяскравіших зірок поблизу Сонця з метою пошуку транзитних екзопланет, починаючи від невеликих кам'янистих і закінчуючи газовими гігантами. Наразі вона виявила 6 400 екзопланет-кандидатів (TESS Objects of Interest, або TOI), з яких 330 були підтверджені на сьогоднішній день.

Тепер команда астрономів повідомила, що підтверджено існування ще двох позасонячних планет-кандидатів, які відстежуються за допомогою TESS.

Екзопланета, що знаходиться ближче до зірки, приблизно в 0,1 астрономічної одиниці від неї, отримала позначення TOI-2095 b. Згідно з дослідженням, планета приблизно на 25% більша за Землю і має орбітальний період 17,66 днів. Рівноважна температура TOI-2095 b становить 347 K (приблизно +74 за Цельсієм), а її маса, за оцінками, не перевищує 4,1 маси Землі.

Друга планета системи, TOI-2095 c, має радіус близько 1,33 радіуса Землі і обертається навколо своєї материнської планети кожні 28,17 днів на відстані близько 0,137 а.о. від неї. TOI-2095 c має рівноважну температуру приблизно 297 K (+24) , а її максимальна маса, за розрахунками, становить 7,4 маси Землі.

Батьківська зоря TOI-2095 приблизно на 56% менша і менш масивна, ніж Сонце. Вона має ефективну температуру 3 759 K (+3486). Вік зорі оцінюється щонайменше в один мільярд років.

Підсумовуючи результати, автори статті зазначили, що дві нововідкриті екзопланети знаходяться близько до внутрішнього краю придатної для життя зони TOI-2095 і що їхні параметри роблять їх привабливими об'єктами для подальших спостережень.

Нагадаємо, раніше астрономи знайшли астероїд 2023 FW13, який обертається навколо Сонця синхронно із Землею, що робить його "квазімісяцем" нашої планети. Вперше астероїд був помічений 28 березня вченими за допомогою системи телескопів Pan-STARRS, яка робить знімки нічного неба з вершини Халеакала, сплячого вулкана на гавайському острові Мауї.