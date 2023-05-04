Астрономы впервые наблюдали за "звездой-убийцей"

Астрономы впервые стали свидетелями того, как звезда на расстоянии 12 000 световых лет, подобная Солнцу, поглощает планету. Такое может произойти с Землей примерно через 4 миллиарда лет, когда умирающее Солнце разбухнет и поглотит планету.

Об этом пишет Space.com .

Анализируя звезды на разных этапах их эволюции, астрономы обнаружили, что когда наше Солнце и подобные ему звезды близятся к концу своей жизни, они начинают исчерпывать свой основной источник топлива – водород в своих ядрах. Это приводит к тому, что ядра сжимаются, а наружные оболочки расширяются и охлаждаются. Во время этой фазы "красного гиганта" звезды могут расширяться от 100 до 1000 раз по сравнению со своим начальным диаметром, поглощая планеты на близких орбитах.

"Мы знаем, что это должно происходить со всеми планетами на меньшем расстоянии от Солнца до Земли, но считалось чрезвычайно сложным предоставить экспериментальные доказательства этому", - рассказал астрофизик из Массачусетского технологического института.

В течение десятилетий ученые обнаруживали доказательства того, что звезды поглощали планеты. Однако, как объяснил астрофизик, до этого времени исследователи никогда не заставали звезду в процессе поглощения.

В новом исследовании изучен всплеск излучения под названием ZTF SLRN-2020, который произошел в 2020 году в диске Млечного Пути на расстоянии около 12 000 световых лет от нас, вблизи созвездия Орла. Во время этого события звезда в течение недели стала ярче в 100 раз.

Напомним, с помощью спутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) международная команда астрономов открыла две экзопланеты, вращающиеся вокруг соседней М-карликовой звезды, известной как TOI-2095. Новообретенные объекты имеют короткие орбитальные периоды и немного больше Земли.