Астрономи вперше спостерігали за "зіркою-вбивцею"

Астрономи вперше стали свідками того, як зірка на відстані 12 000 світлових років, подібна до Сонця, поглинає планету. Таке може статися із Землею приблизно через 4 мільярди років, коли вмираюче Сонце розбухне і поглине планету.

Про це пише Space.com.

Аналізуючи зірки на різних етапах їхньої еволюції, астрономи виявили, що коли наше Сонце і подібні до нього зірки наближаються до кінця свого життя, вони починають вичерпувати своє основне джерело палива - водень біля своїх ядер. Це призводить до того, що їхні ядра стискаються, а зовнішні оболонки розширюються і охолоджуються. Під час цієї фази "червоного гіганта" зірки можуть розширюватися від 100 до 1000 разів у порівнянні зі своїм початковим діаметром, поглинаючи планети, що обертаються на близьких орбітах.

"Ми знаємо, що це має відбуватися з усіма планетами, які обертаються на відстанях, менших за відстань до Землі, але вважалося надзвичайно складним надати експериментальні докази цього", - розповів астрофізик з Массачусетського технологічного інституту.

Протягом десятиліть вчені виявляли докази того, що зірки поглинали планети. Однак, як пояснив астрофізик, до цього часу дослідники ніколи не заставали зірку в процесі поглинання.

У новому дослідженні вивчено сплеск випромінювання під назвою ZTF SLRN-2020, який відбувся у 2020 році в диску Чумацького Шляху на відстані близько 12 000 світлових років від нас, поблизу сузір'я Орла. Під час цієї події зірка протягом тижня стала яскравішою у 100 разів.

Нагадаємо, за допомогою супутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) міжнародна команда астрономів відкрила дві екзопланети, що обертаються навколо сусідньої М-карликової зорі, відомої як TOI-2095. Новознайдені об’єкти мають короткі орбітальні періоди і трохи більші за Землю.