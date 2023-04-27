Китай планирует сменить орбиту астероида

В 2030 году Китай планирует изменить орбиту астероида, и для этого впервые будет проведено демонстрационное испытание защиты от околоземных объектов.

Об этом сообщает CGTN.

По планам, кинетическое влияние на астероид будет оказано около 2030 года, отклонение его орбиты произойдет между 2030 и 2035 годами, и ученые надеются, что будут иметь возможность контролировать его орбиту до 2045 года, заявил руководитель Института системных исследований Китайской лаборатории исследования далекого космоса Чэнь Ци.

Китайские эксперты по исследованию далекого космоса представили дорожную карту защиты от астероидов на Международной конференции по исследованию далекого космоса.

Потенциальное влияние астероидов на Землю является главной угрозой долгосрочному устойчивому развитию человечества, а исследование и разработка оборонных технологий является важной инициативой для содействия построению сообщества с общим будущим для человечества в космическом пространстве, добавил Чэнь Ци.

В 2022 году Китайское национальное космическое управление опубликовало план действий, в котором четко отмечено продвижение возможностей мониторинга, предупреждения и защиты от сближающихся с Землей астероидов.

Также на конференции Институт системных исследований начал глобальную кампанию, в рамках которой предлагается общий план, название и логотип для первого демонстрационного испытания китайской оборонной миссии по мониторингу околоземных астероидов, а также предложения по следующим миссиям.

Напомним, в октябре 2022 года NASA отчиталось об удачном сбитии астероида Диморфа с помощью удара по нему зондом DART. Это стало первым случаем, когда человечество изменило движение небесного тела. Миссия стоимостью 330 миллионов долларов, разработка которой длилась семь лет, также стала первым в мире испытанием системы планетарной защиты, предназначенной для предотвращения потенциального столкновения метеорита с Землей.