В 2030 році Китай планує змінити орбіту астероїду, й для цього вперше буде проведено демонстраційне випробування захисту від навколоземних об’єктів.

Про це повідомляє CGTN.

За планами, кінетичний вплив на астероїд буде здійснено близько 2030 року, відхилення його орбіти станеться між 2030 і 2035 роками, й вчені сподіваються, що матимуть можливість контролювати його орбіту до 2045 року, заявив керівник Інституту системних досліджень Китайської лабораторії дослідження далекого космосу Чень Ці.

Китайські експерти з дослідження далекого космосу представили дорожню карту захисту від астероїдів під час Міжнародної конференції з дослідження далекого космосу.

Потенційний вплив астероїдів на Землю є головною загрозою для довгострокового сталого розвитку людства, а дослідження і розробка оборонних технологій є важливою ініціативою для сприяння побудові спільноти зі спільним майбутнім для людства в космічному просторі, додав Чень Ці.

У 2022 році Китайське національне космічне управління опублікувало план дій, в якому чітко зазначено просування можливостей моніторингу, попередження та захисту від астероїдів, що зближуються з Землею.

Також на конференції Інститут системних досліджень розпочав глобальну кампанію, в рамках якої пропонується загальний план, назва і логотип для першого демонстраційного випробування китайської оборонної місії з моніторингу навколоземних астероїдів, а також пропозиції щодо наступних місій.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року NASA відзвітувала про вдале збиття астероїда Діморфа за допомогою удару по ньому зондом DART. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла. Місія вартістю 330 мільйонів доларів, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи планетарного захисту, призначеної для запобігання потенційному зіткненню метеорита з Землею.