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Наука
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Компания украинца Макса Полякова создаст аппарат для посадки на Луну для NASA

Компания украинца Макса Полякова создаст аппарат для посадки на Луну для NASA
NASA подписало контракт на разработку космического модуля с компанией, созданной выходцем из Украины Максом Поляковым. Фото: https://fireflyspace.com

NASA заключило соглашение компанией Firefly Aerospace, основанной украинцем Максом Поляковым, на создание посадочного модуля на обратной стороне Луны к 2026 году на сумму почти 112 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"Коммерческий посадочный модуль доставит два полезных груза агентства, а также спутник связи и передачи данных на лунную орбиту, являющийся проектом ESA (Европейского космического агентства) в сотрудничестве с NASA", — заявили в космическом агентстве США.

Контракт является частью инициативы программы Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS), предусматривающей высадку посадочных аппаратов для изучения поверхности Луны до того, как люди высадятся туда в ближайшие несколько лет.

В 2021 году NASA выделило компании Firefly 93,3 миллиона долларов США на проведение комплекса по 10 научным исследованиям и технологическим демонстрациям поверхности Луны в 2023 году.

Отметим, в феврале 2022 года выходец из Украины Максим Поляков из-за требований правительства США продал свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace, составлявшей 58%. Покупателем стал его партнер и соучредитель компании Томас Маркусик.

Firefly – частная ракетная компания, находящаяся в Остине, штат Техас. Компания разрабатывает линейку ракет-носителей и космических аппаратов малой и средней нагрузки. Она несколько лет поддерживалась Поляковым, построившим IT-империю в Украине.

Автор:
Светлана Манько