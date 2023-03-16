Компания украинца Макса Полякова создаст аппарат для посадки на Луну для NASA

NASA заключило соглашение компанией Firefly Aerospace, основанной украинцем Максом Поляковым, на создание посадочного модуля на обратной стороне Луны к 2026 году на сумму почти 112 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"Коммерческий посадочный модуль доставит два полезных груза агентства, а также спутник связи и передачи данных на лунную орбиту, являющийся проектом ESA (Европейского космического агентства) в сотрудничестве с NASA", — заявили в космическом агентстве США.

Контракт является частью инициативы программы Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS), предусматривающей высадку посадочных аппаратов для изучения поверхности Луны до того, как люди высадятся туда в ближайшие несколько лет.

В 2021 году NASA выделило компании Firefly 93,3 миллиона долларов США на проведение комплекса по 10 научным исследованиям и технологическим демонстрациям поверхности Луны в 2023 году.

Отметим, в феврале 2022 года выходец из Украины Максим Поляков из-за требований правительства США продал свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace, составлявшей 58%. Покупателем стал его партнер и соучредитель компании Томас Маркусик.

Firefly – частная ракетная компания, находящаяся в Остине, штат Техас. Компания разрабатывает линейку ракет-носителей и космических аппаратов малой и средней нагрузки. Она несколько лет поддерживалась Поляковым, построившим IT-империю в Украине.