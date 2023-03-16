Компанія українця Макса Полякова створить апарат для посадки на Місяць для NASA

NASA уклало угоду компанією Firefly Aerospace, яка була заснована українцем Максом Поляковим, на створення посадкового модуля на зворотному боці Місяця до 2026 року на суму майже 112 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Комерційний посадковий модуль доставить два корисні вантажі агентства, а також супутник зв’язку та передачі даних на місячну орбіту, який є проектом ESA (Європейського космічного агентства) у співпраці з NASA", — заявили в космічному агентстві США.

Контракт є частиною ініціативи програми Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яка передбачає висадку посадкових апаратів для вивчення поверхні Місяця до того, як люди висадяться туди в найближчі кілька років.

У 2021 році NASA виділило компанії Firefly 93,3 мільйона доларів США на проведення комплексу з 10 наукових досліджень і технологічних демонстрацій поверхны Місяця у 2023 році.

Зазначимо, у лютому 2022 року виходець з України Максим Поляков через вимоги уряду США продав свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace, яка становила 58%. Покупцем став його партнер та співзасновник компанії Томас Маркусик.

Firefly – приватна ракетна компанія, що знаходиться в Остіні, штат Техас. Компанія розробляє лінійку ракет-носіїв та космічних апаратів малого та середнього навантаження. Вона кілька років підтримувалась Поляковим, який побудував IT-імперію в Україні.