Компанія EOS Макса Полякова надала Україні можливість отримувати високоточні супутникові знімки

Україна де-факто стала власником мультиспектрального оптичного супутника та отримує ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT 2. Враховуючи ризики інформаційного порядку денного в умовах військової агресії, повідомлення про угоду з'явилося у публічному просторі лише зараз.

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Про це йдеться у пресрелізі компанії EOS, що належить уродженцю України та громадянину Великобританії Максу Полякову.

GEOSAT 2 став першим супутником, який вже передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною.

Супутник знаходиться на орбіті і дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України. Він також дає можливість отримувати знімки за 100 кілометрів від державних кордонів України. Виведений на орбіту в січні 2022 року український супутник "Січ-2-30" має в рази менший дозвіл.

Таким чином, Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією. Це стало можливим завдяки угоді про передачу супутникових даних EOS, засновником якої є Макс Поляков, міжнародний підприємець та меценат.

Стратегічне партнерство EOS та GEOSAT 2 зміцнює потенціал космічної розвідки України та допомагає збільшити ефективність захисту території країни, а також підвищує якість збору даних про збитки, завдані населенню та економіці військова агресія Російської Федерації. Дані можна використовувати для вирішення завдань в аграрному секторі, лісовому господарстві та інших галузях.

"Реальні виклики, з якими зіткнулася Україна, показали нестачу якісних супутникових знімків для багатьох напрямків. Наш доступ до GEOSAT 2 буде корисний усім галузям економіки України, які використовують супутникову аналітику у своїй діяльності у довгостроковій перспективі. Проте дуже важливий доступ до супутникових даних саме для оперативної військової розвідки", - каже засновник EOS Макс Поляков.

На його думку, Україна має активізувати розробку власних технологій, які б дозволили посилити безпеку країни.

"Я готовий інвестувати у військові та розвідувальні технології, спрямовані на зміцнення безпеки України", - каже Поляков.

Крім того, бізнесмен висловив упевненість, що Україна не повинна залежати від багатомісячного укладання контрактів з іноземними компаніями - навпаки, країні потрібно самостійно створювати сучасне озброєння.

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з компанією EOS Data Analytics (EOSDA) закликав міжнародні компанії та організації, що займаються дистанційним зондуванням Землі, надати Україні дані із SAR супутників для відстеження переміщення ворожих військ.

EOS (входить до інвестиційного портфоліо Noosphere Ventures) належить уродженцю України та громадянину Великобританії Максу Полякову.

Раніше його частка у Firefly (Сідар-Парк, штат Техас, США), яка розробляє лінійку ракет-носіїв та космічних апаратів малого та середнього навантаження, становила понад 50% акцій компанії. Проте під тиском уряду США Поляков погодився продати свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace.