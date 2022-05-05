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Техно
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Компания EOS Макса Полякова предоставила Украине возможность получать высокоточные спутниковые снимки

EOS Data Analytics призывает коллег по отрасли оперативно делиться спутниковыми данными о перемещении войск РФ
Украина усилила наблюдение с орбиты за своей территорией

Украина де-факто стала владельцем мультиспектрального оптического спутника и получает эксклюзивные спутниковые данные от GEOSAT 2. Учитывая риски информационной повестки дня в условиях военной агрессии, сообщение о соглашении появилось в публичном пространстве только сейчас.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании EOS, принадлежащей уроженцу Украины и гражданину Великобритании Максу Полякову.

GEOSAT 2 стал первым спутником, уже передающим оперативные данные наблюдения за территорией Украины исключительно для использования нашей страной.

Спутник находится на орбите и позволяет получать данные со сверхвысоким разрешением, ранее недоступным для Украины. Он также дает возможность получать снимки в 100 километрах от государственных границ Украины. Выведенный на орбиту в январе 2022 года украинский спутник "Січ-2-30" имеет в разы меньшее разрешение.

Фото 2 — Компания EOS Макса Полякова предоставила Украине возможность получать высокоточные спутниковые снимки

Таким образом Украина усилила наблюдение с орбиты за своей территорией. Это стало возможным благодаря соглашению о передаче спутниковых данных EOS, основателем которого является Макс Поляков, международный предприниматель и меценат.

Стратегическое партнерство EOS и GEOSAT 2 укрепляет потенциал космической разведки Украины и помогает увеличить эффективность защиты территории страны, а также повышает качество сбора данных об ущербе, нанесенном населению и экономике военная агрессия Российской Федерации. Данные можно использовать для решения задач в аграрном секторе, лесном хозяйстве и других отраслях.

"Реальные вызовы, с которыми столкнулась Украина, показали нехватку качественных спутниковых снимков для многих направлений. Наш доступ к GEOSAT 2 будет полезен всем отраслям экономики Украины, которые используют спутниковую аналитику в своей деятельности в долгосрочной перспективе. Однако очень важен доступ к спутниковым данным именно для оперативной военной разведки", — говорит основатель EOS Макс Поляков.

По его мнению, Украина должна активизировать разработку собственных технологий, которые позволили бы усилить безопасность страны.

"Я готов инвестировать в военные и разведывательные технологии, направленные на упрочение безопасности Украины", - говорит Поляков.

Кроме того бизнесмен выразил уверенность, что Украина не должна зависеть от многомесячного заключения контрактов с иностранными компаниями - напротив, стране нужно самостоятельно создавать современное вооружение.

Как сообщалось, в начале марта 2022 года вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с компанией EOS Data Analytics (EOSDA) призвал международные компании и организации, занимающиеся дистанционным зондированием Земли, предоставить Украине данные из SAR спутников для отслеживания перемещения вражеских войск.

EOS (входит в инвестиционное портфолио Noosphere Ventures) принадлежит уроженцу Украины и гражданину Великобритании Максу Полякову.

Ранее его доля в Firefly (Сидар-Парк, штат Техас, США), которая разрабатывает линейку ракет-носителей и космических аппаратов малой и средней нагрузки, составляла более 50% акций компании. Однако под давлением правительства США Поляков согласился продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace.

Автор:
Светлана Манько