Украинец Максим Поляков за 1$ продал контрольный пакет акций аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Уроженец Украины Максим Поляков из-за требований правительства США продал свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace, которая составляла 58%. Покупателем стал его партнер и сооснователь компании Томас Маркусик. Об этом Поляков сообщил в своем Facebook.

"Я отдаю за 1 USD всю мою 58%-ную долю в Firefly моему соучредителю и партнеру Тому", — написал бизнесмен.

Firefly — частная ракетная компания, которая находится в Остине, штат Техас. Она несколько лет поддерживалась Поляковым, построившим IT-империю в Украине.

Бизнесмен мечтал превратить Firefly в крупную аэрокосмическую компанию, которая сможет объединить лучших инженеров из США и Украины. Перспективой было создание флота больших ракет способных вывести на орбиту множество спутников, а затем отправиться на Луну.

Компания выиграла контракты от NASA, DARPA и ВВС США на разные миссии. Она также получила соглашение об обмене технологиями между Украиной и США. Крупное предприятие по производству и испытанию ракет Firefly расположено в Центральном Техасе и управляет дочерней компанией в украинском городе Днепре,

Проблема возникла, когда представители правительства и аэрокосмической промышленности США выразили опасения, что ценные космические технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, работающие над ракетными программами.

В конце ноября 2021 года Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) с просьбой продать свою долю в Firefly. Сначала Поляков согласился выйти из правления компании, а затем согласился и на продажу контрольного пакета.

"Люблю Украину,и да, у меня украинский паспорт, и я основатель Firefly! Пока, моя "птичка", и в конце дней я горжусь тем, что сделал для души и наследия моей Земли!" — заявил Поляков.

Напомним, в сентябре 2021 года Поляков запустил ракету Alpha, которую разработала его компания Firefly Aerospace. Старт состоялся с космодрома военно-воздушных сил США. А производитель космических аппаратов и спутниковой оптики Dragonfly Aerospace, который входит в группу Noosphere украинца Максима Полякова, участвует в миссии NASA по защите Земли от астероидов