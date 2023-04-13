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Космический аппарат сделал редкие фото Юпитера со спутниками
Космический аппарат Pleiades Neo, созданный для подробного наблюдения за Землей, сделал фото Юпитера со всеми его спутниками.
Об этом сообщает Space.com.
Европейский аэрокосмический гигант Airbus опубликовал фото в Twitter 11 апреля вместе с видео, демонстрирующим движение спутников вокруг планеты.
"Посмотрите, как ледяные спутники танцуют вокруг Юпитера. Трудно поверить, но эти снимки были сделаны нашим спутником PléiadesNeo", – говорится в твите Airbus.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Снимки были опубликованы за два дня до запланированного запуска европейского космического аппарата Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) – флагманской научной миссии, которая будет изучать Юпитер и его спутники вблизи. Airbus, создавший и эксплуатирующий спутник Pleiades Neo, также является главным подрядчиком миссии JUICE.
Pleiades Neo – это самые современные европейские спутники наблюдения за Землей, способные придавать изображения Земле с разрешением 30 сантиметров. Первоначально Airbus планировал эксплуатировать группировки из четырех таких космических аппаратов, но на орбите находятся только два. Вторую пару спутников компания потеряла из-за неудачного запуска европейской ракеты Vega C в декабре прошлого года.
Напомним, ранее космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ледяного гиганта Солнечной системы - планеты Уран, на изображении видны кольца, а также яркие особенности атмосферы планеты.