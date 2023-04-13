Космічний апарат зробив рідкісні фото Юпітера із супутниками

Космічний апарат Pleiades Neo, створений для детального спостереження за Землею, зробив фото Юпітера зі всіма його супутниками.

Про це повідомляє Space.com.

Європейський аерокосмічний гігант Airbus опублікував фото у Twitter 11 квітня разом з відео, що демонструє рух супутників навколо планети.

"Подивіться, як крижані супутники танцюють навколо Юпітера. Важко повірити, але ці знімки були зроблені нашим супутником PléiadesNeo", - йдеться в твіті Airbus.

Знімки були опубліковані за два дні до запланованого запуску європейського космічного апарату Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) - флагманської наукової місії, яка вивчатиме Юпітер і його супутники зблизька. Airbus, який створив і експлуатує супутник Pleiades Neo, також є головним підрядником місії JUICE.

Pleiades Neo - це найсучасніші європейські супутники спостереження за Землею, здатні надавати зображення Землі з роздільною здатністю 30 сантиметрів. Спочатку Airbus планував експлуатувати угруповання з чотирьох таких космічних апаратів, але наразі на орбіті перебувають лише два. Другу пару супутників компанія втратила через невдалий запуск європейської ракети Vega C у грудні минулого року.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп "Джеймс Вебб" зробив знімок крижаного гіганта Сонячної системи - планети Уран, на зображенні видно кільця, а також яскраві особливості атмосфери планети.