SpaceX отложила запуск ракеты Starship из-за технической проблемы

Компания SpaceX отложила запуск крупнейшей в мире ракеты Starship. Из-за технической проблемы Илон Маск перенес миссию на 48 часов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Планировалось, что Starship совершит орбитальный испытательный полет в 17:00 по Гринвичу (14:00 по Киеву) с космодрома Starbase - стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика, штат Техас.

Проблема с давлением в ускорителе заставила инженеров отложить попытку запуска. Резервная возможность будет доступна через 24 и 48 часов.

По словам Джона Инспруккера, главного инженера SpaceX, команда обнаружила проблему с давлением при заправке ракеты-носителя.

"Клапан давления, похоже, замерз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуска сегодня не будет", - написал Илон Маск в своем Twitter .

Вместо этого SpaceX проведет так называемую "мокрую" генеральную репетицию ракетной системы (когда в баки заливается горючее), которая является практической отработкой запуска, без фактического взлета ракеты.

Маск пытается разработать ракету уже несколько лет, надеясь, что со временем она сможет отправить людей на Луну, Марс и дальше.

Напомним, Федеральная авиационная администрация США (FAA) выдала лицензию, которая позволит компании SpaceX впервые запустить на орбиту Starship. Таким образом, компания сможет начать испытание полета, который имеет важное значение для достижения одной из основных целей компании в космосе — отправка человека на Марс.