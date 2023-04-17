SpaceX відклала запуск ракети Starship через технічну проблему

Компанія SpaceX відклала запуск найбільшої у світі ракети Starship. Через технічну проблему Ілон Маск переніс місію на 48 годин.

Про це поідомляє The Wall Street Journal.

Планувалося, що Starship здійснить орбітальний випробувальний політ о 17:00 за Гринвічем (14:00 за Києвом) з космодрому Starbase - стартового майданчика SpaceX у Бока-Чіка, штат Техас.

Проблема з тиском у прискорювачі змусила інженерів відкласти спробу запуску. Резервна можливість буде доступна через 24 і 48 годин.

За словами Джона Інспруккера, головного інженера SpaceX, команда виявила проблему з тиском під час заправки ракети-носія.

"Клапан тиску, схоже, замерз, тому, якщо він не почне працювати найближчим часом, запуску сьогодні не буде", - написав Ілон Маск у своєму Twitter.

Замість цього SpaceX проведе так звану "мокру" генеральну репетицію ракетної системи (коли в баки заливається пальне), яка є практичним відпрацюванням запуску, без фактичного зльоту ракети.

Маск намагається розробити ракету вже кілька років, сподіваючись, що з часом вона зможе відправити людей на Місяць, Марс і далі.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала ліцензію, яка дозволить компанії SpaceX вперше запустити на орбіту Starship. Таким чином компанія зможе розпочати випробування польоту, який має важливе значення для досягнення однієї з основних цілей компанії в космосі — відправка людини на Марс.