1 погибший и двое раненых - оккупанты ночью атаковали Одесскую область

Вечером 17 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Одесщину. В частности, взрывы прогремели в самой Одессе. Большинство ракет удалось сбить над морем Силами ПВО. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Но в Одессе враг попал в гражданский объект.

“К сожалению, есть попадание в промышленный объект: 1 человек погиб, двое – ранены. Это охранники объекта”, – написал он в Telegram.

Сергей Братчук отметил, что в море находится ракетоноситель, поэтому не стоит пренебрегать безопасностью.

“Абсолютно гражданские люди, абсолютно гражданские объекты. Как обычно, враг пытается терроризировать тыловые регионы. И напоминает Одессе, что она в его приоритетах», – объяснила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Также около четырех утра взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой области.

Вчера в течение дня россияне 16 раз обстреляли приграничье Сумской области. Было зафиксировано более 180 взрывов. Во вражеский обстрел попали Белопольская, Новослободская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины.