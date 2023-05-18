1 загиблий і двоє поранених - окупанти вночі атакували Одещину

Ввечері 17 травня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину. Зокрема, вибухи пролунали в самій Одесі. Більшість ракет вдалося збити над морем Силами ППО. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Втім в Одесі ворог влучив у цивільний об‘єкт.

“На жаль, є влучання у промисловий об'єкт: 1 людина загинула, двох – поранено. Це охоронці об‘єкту”, – написав він у Telegram.

Сергій Братчук зазначив, що в морі знаходиться ракетоносій, тому не варто нехтувати безпекою.

“Абсолютно цивільні люди, абсолютно цивільні об‘єкти. Як завжди, ворог намагається тероризувати тилові регіони. І нагадує Одесі, що вона в його пріоритетах”, - пояснила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Також близько четвертої ранку вибухи прогриміли у Хмельницькій і Вінницькій області.

Також вчора протягом дня росіяни 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Було зафіксовано загалом понад 180 вибухів. Під ворожий обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.