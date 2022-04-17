17 апреля гуманитарные коридоры не будут работать

Ирина Верещук сообщила, что об их открытии не удалось договориться с оккупантами.

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На сегодняшнее утро, 17 апреля, не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому гуманитарные коридоры не будут открываться.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что украинская сторона в очередной раз требует открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.

"Также из-за соответствующих международных структур мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - отметила Верещук.

Напомним, что более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров Украины, 202 ребенка погибли и более 361 ранены.