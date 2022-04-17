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17 квітня гуманітарні коридори не працюватимуть

17 квітня гуманітарні коридори не працюватимуть
Фото: 24 Канал

Ірина Верещук повідомила, що про їхнє відкриття не вдалося домовитися з окупантами.

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Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому гуманітарні коридори не відкриватимуться. 

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що українська сторона вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

"Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", - зазначила Верещук. 

Нагадаємо, що понад 563 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів України, 202 дитини загинули і понад 361 поранено. 