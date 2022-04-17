202 дитини загинули через збройну агресію РФ в Україні

При цьому поки що неможливо встановити точну кількість загиблих та поранених у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Понад 563 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів України, 202 дитини загинули і понад 361 поранено. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 106, Харківській – 89, Чернігівській – 54, Херсонській – 41, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

При цьому зазначається, що цифри не є остаточними, оскільки поки що неможливо встановити точну кількість загиблих і поранених у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, що з окупованих територій до Росії депортували 674 тисячі українців.