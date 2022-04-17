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202 ребенка погибли из-за вооруженной агрессии РФ в Украине
При этом пока невозможно установить точное число погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров Украины, 202 ребенка погибли и более 361 ранены. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.
При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку пока невозможно установить точное число погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что с оккупированных территорий в Россию депортировали 674 тысячи украинцев.