9 из 10 украинцев остаются на своем постоянном месте жительства, - опрос

73% респондентов не покидали свои дома в связи с полномасштабным вторжением, 18% переезжали, однако уже вернулись, и только 7% покинули свое постоянное место жительства и до сих пор не вернулись.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Таковы выводы опроса «Барометр качества жизни», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией в партнерстве с исследовательской компанией Gradus Research.

Отмечается, что похожи полученные данные от сотрудников членских компаний ЕБА.

Так, среди бизнес-аудитории 48% остались на своем постоянном месте жительства, 40% – переезжали, но уже вернулись, и 10% – уехали и пока не вернулись.

В то же время 11% выехавших бизнес-аудитории намерены вернуться в течение года, 39% планируют вернуться, но не раньше, чем через год, остальные 39% еще не определились.

Как отмечают в ЕБА, количество тех, кто считает, что вероятнее всего уехал навсегда, сократилось вдвое за последний год – с 22% в 2023 году до текущих 11%.

Больше всего сотрудников членских компаний ЕБА находятся в Польше, Германии, Испании, Чехии. Все они сохранили свое место работы. При этом 79% работают полностью или предпочтительно удаленно.

"Стоит отметить, что 50% работают в международной компании, работающей в Украине, 36% - в международной или украинской компании, имеющей представительства за пределами Украины, и 14% - в украинской компании, ведущей деятельность в Украине", - подчеркивают в ЕБА.

Там добавляют, что среди участников опроса, уехавших за границу в связи с полномасштабным вторжением, 70% получали статус временной защиты. С проблемой налогообложения заграницей доходов, полученных в Украине, столкнулись 30% респондентов.

Возвращению домой, по мнению участников опроса, в первую очередь, будут способствовать опасные и экономические факторы. В частности, 79% готовы вернуться после окончательного завершения войны, 57% – в случае отсутствия боевых действий и угрозы обстрелов, 29% – при условии достойно оплачиваемой работы в Украине, и 21% – в случае повышения уровня жизни в Украине.

В то же время окончание действия временного убежища может побудить вернуться 21% временных мигрантов, а запрет работать дистанционно – 7%.

Напомним, согласно исследованию "Барометр качества жизни", 69% украинцев удовлетворены текущим местом работы, самореализацией и защитой прав работников. В то же время оценки доходов респондентов более сдержанны. Среди бизнес-аудитории только 47% считают свой доход достаточным для качественной жизни (в прошлом году таковых было 53%), и 4% — более чем достаточным.