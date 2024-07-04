9 з 10 українців залишаються на своєму постійному місці проживання, - опитування

73% респондентів не полишали свої домівки у зв’язку з повномасштабним вторгненням, 18% переїжджали, проте вже повернулись, і тільки 7% покинули своє постійне місце проживання та досі не повернулись.

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Такими є висновки опитування «Барометр якості життя», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією у партнерстві з дослідницькою компанією Gradus Research.

Зазначається, що схожими є отримані дані від співробітників членських компаній ЄБА.

Так, серед бізнес-аудиторії 48% лишились на своєму постійному місці проживання, 40% – переїжджали, але вже повернулись, і 10% – виїхали та поки не повернулися.

Водночас 11% бізнес-аудиторії, що виїхали, мають наміри повернутись протягом року, 39% планують повернутись, але не раніше, ніж через рік, інші 39% ще не визначились.

Як зауважують в ЄБА, кількість тих, хто вважає, що найімовірніше поїхав назавжди, скоротилась вдвічі за останній рік – з 22% у 2023 році до поточних 11%.

Найбільше співробітників членських компаній ЄБА наразі перебуває у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії. Усі вони зберегли своє місце роботи. При цьому 79% працюють повністю або переважно віддалено.

"Варто зазначити, що 50% працюють в міжнародній компанії, що працює в Україні, 36% – в міжнародній або українській компанії, що має представництва за межами України, і 14% – в українській компанії, що веде діяльність в Україні", - підкреслюють в ЄБА.

Там додають, що серед учасників опитування, що виїхали за кордон у зв’язку з повномасштабним вторгненням, 70% отримували статус тимчасового захисту. З проблемою оподаткування закордоном доходів, отриманих в Україні, стикнулись 30% респондентів.

Поверненню додому, на думку учасників опитування, в першу чергу, сприятимуть безпекові та економічні фактори. Зокрема, 79% готові повернутися після остаточного завершення війни, 57% – у разі відсутності бойових дій та загрози обстрілів, 29% – за умови достойно оплачуваної роботи в Україні, і 21% – у разі підвищення рівня життя в Україні.

Натомість закінчення дії тимчасового прихистку може спонукати повернутись 21% тимчасових мігрантів, а заборона працювати дистанційно – 7%.

Нагадаємо, згідно дослідження "Барометр якості життя", 69% українців задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Водночас оцінки доходів респондентів є більш стриманими. Серед бізнес-аудиторії тільки 47% вважають свій дохід достатнім для якісного життя (минулого року таких було 53%), і 4% — більше ніж достатнім.