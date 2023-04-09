Австрия продлила действие удостоверений для беженцев из Украины

Украинцам, нашедшим убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Как отмечается, соответствующий орган отправит удостоверение вынужденно перемещенного лица заказным письмом по месту регистрации. Если на момент доставки никого не будет дома, письмо будет передано на хранение в ближайшее почтовое отделение.

"Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)", - сообщили в министерстве.

Контактные данные соответствующих региональных представительств Федеральных ведомств можно найти по ссылке.

Напомним, для украинцев создали интерактивную карту, содержащую информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах.

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