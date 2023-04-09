Австрія продовжила дію посвідчень для біженців з України

Українцям, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Як зазначається, відповідний орган відправить нове посвідчення вимушено переміщеної особи рекомендованим листом за місцем реєстрації. Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

"Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)", - повідомили у міністерстві.

Контактні дані відповідних регіональних представництв Федеральних відомств можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, для українців створили інтерактивну мапу, яка містить інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

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