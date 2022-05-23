Безопасно выехать из Херсона невозможно, - мэр

Выехать из Херсона безопасно по состоянию на 23 мая невозможно. Люди, которые пытаются покинуть город, оказываются во многокилометровых пробках и под вражескими "градами".

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Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина".

"Безопасно выехать из Херсона невозможно. С 1 мая, когда люди выезжают через Снигиревку, Давидов Брод – там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые – как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории. Там люди стоят под обстрелами "градов", есть большое количество раненых, есть "двухсотые". Это какое-то страшное время для Херсона и всей Херсонской области", - рассказал Колыхаев.

Также он отметил, что люди пытаются выезжать в сторону Мелитополя,несмотря на большое количество блокпостов.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей оккупанты предлагают украинцам разрешение на выезд за 1 тысячу долларов, но даже после уплаты этой суммы открывают огонь в спину.