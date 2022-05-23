Безпечно виїхати з Херсона неможливо, - мер

Виїхати із Херсона безпечно станом на 23 травня неможливо. Люди, які намагаються залишити місто, опиняються у багатокілометрових пробках та під ворожими "градами".

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Про це розповів мер Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Безпечно виїхати з Херсона неможливо. З 1 травня, коли люди виїжджають через Снігурівку, Давидів Брід – там зараз стоять дуже великі колони, багатокілометрові – як на в'їзд, так і на виїзд із тимчасово окупованої території. Там люди стоять під обстрілами "градів", є велика кількість поранених, є "двохсоті". Це якийсь страшний час для Херсона та всієї Херсонської області", - розповів Колихаєв.

Також він зазначив, що люди намагаються виїжджати у бік Мелітополя, попри велику кількість блокпостів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей окупанти пропонують українцям дозвіл на виїзд за 1 тисячу доларів, але навіть після сплати цієї суми відкривають вогонь у спину.