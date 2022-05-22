Окупанти вимагають від українців $1 тисячу за дозвіл на виїзд

На тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей окупанти пропонують українцям дозвіл на виїзд за $1 тисячу, але навіть після сплати цієї суми відкривають вогонь у спину.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що, не досягаючи успіху в бою, росіяни намагаються утримати мирне населення, щоб створювати для своїх лідерів і командирів "картинку задоволення місцевого населення від "російського миру".

"Однак жителі намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілу, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів. А ті, в свою чергу, встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи перепустку за $1 тис. або їх еквівалент". Але і тоді в слід підступно відкривають вогонь", - йдеться у повідомленні.

На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях росіяни продовжують вести бойові дії на межі зіткнення та вдосконалюють фортифікаційне обладнання своїх позицій.

Також вони проводять повітряну розвідку українських позицій. Повідомляється, що Збройними силами України було збито російського безпілотника-розвідника "Орлан-10", а також крилату ракету, спрямовану сьогодні вранці, 22 травня, на Одеську область.

У Херсонській області українська армія накрила вогнем контрольно-наглядовий пункт одного з ударних формувань загарбників, внаслідок чого вони втратили керування підрозділами.

Повідомляється, що за добу втрати росіян у південному регіоні України складають 29 осіб, також було знищено модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубиця "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

"І дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" – великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Півонія", – наголошується в повідомленні.

У прикордонних районах Одеської області посилено заходи контролю за прикордонним режимом, зокрема, запроваджено додаткові перевірки мешканців щодо мети поїздки та перебування у безпосередній близькості кордону.

За даними ОК "Південь", у Чорному морі маневрують шість великих десантних кораблів і два крилаті носії з півтора десятками снарядів.

Зазначається, що окупанти з відкритих каналів зв'язку та морської безпеки називають води навколо острова Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення.

Зазначимо, що російські війська заблокували всі виїзди з Херсонської області на підконтрольну Україні територію. У самому Херсоні посилили патрулювання та збільшили кількість блокпостів.