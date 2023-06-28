Больше всего жалоб о нарушении языкового закона фиксируют в четырех регионах

Количество обращений по поводу нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" год от года растет. Больше всего жалуются на отсутствие украинской версии сайта, обслуживание на русском языке и нарушений в сфере образования. Киев является лидером по количеству обращений, также в антитопе – Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.

Отмечается , что с 1 января 2021 по 12 июня 2023 было зарегистрировано 8228 обращений граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За январь-май 2023 было зарегистрировано 1650 обращений, что на 5% больше, чем за соответствующий период 2021 года и в 1,8 раза больше по сравнению с январем-маем 2022 года.

"В среднем, в 2023 году регистрируется 330 обращений в месяц. Это на 5% больше соответствующих показателей 2021 года и почти вдвое больше соответствующего периода в прошлом году", - подчеркивают в Опендатабот.

Там добавляют, что после уменьшения количества обращений в начале полномасштабного вторжения во второй половине 2022 года их среднее количество вернулось к показателям 2021 года - 314 обращений в месяц. В прошлом году всплеск активности граждан зафиксирован в июле и августе: 485 и 534 жалоб соответственно.

Аналитики отмечают, что за последние три года максимум обращений было зафиксировано в январе 2021 года – 647 заявлений.

На какие нарушения закона о языке жалуются украинцы?

Как сообщают в Опендатаботе, почти треть от всех обращений касается отсутствия украинской версии сайта.

На втором месте обращение из-за обслуживания на русском языке. Если в 2021 году доля таких обращений составляла 24%, то в 2023 году уже 17%.

А вот доля заявлений по рекламе с нарушениями в этом году, напротив, возросла к 2021 году: с 11% до 14%.

Также существенно возросла доля обращений по поводу нарушений Закона в сфере образования — в частности, и образования для взрослых. Если в 2021 году доля таких обращений составляла всего 4%, то уже в 2023 году достигла 10%.

География нарушений языкового закона

Львиная доля всех жалоб — а именно 73% — приходится на четыре региона: Киев, Харьковщину, Одесщину и Днепропетровщину.

Безусловно, лидирует Киев — 37% от общего количества обращений.

"Стоит отметить, что за неполные полгода 2023 года они зарегистрированы уже на 17% больше, чем за полный 2021 год", - отмечают аналитики.

Напомним, с 16 июля 2022 года начали действовать новые нормы "языкового" закона согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и интерфейс.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.