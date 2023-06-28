Найбільше скарг про порушення мовного закону фіксують у чотирьох регіонах

Кількість звернень щодо порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" рік до року росте. Найбільше скаржаться на відсутність української версії сайту, обслуговування на російській мові та порушень у сфері освіти. Київ є лідером за кількістю звернень, також в антитопі — Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначається, що з 1 січня 2021 року по 12 червня 2023 року було зареєстровано 8228 звернень громадян щодо порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

За січень-травень 2023 було зареєстровано 1650 звернень, що на 5% більше ніж за відповідний період 2021 та у 1,8 разів більше порівняно з січнем-травнем 2022.

"В середньому, у 2023 реєструється 330 звернень на місяць. Це на 5% більше відповідних показників 2021 та майже удвічі більше до відповідного періоду торік", - підкреслюють в Опендатабот.

Там додають, що після зменшення кількості звернень на початку повномасштабного вторгнення, у другій половині 2022 року їх середня кількість повернулась до показників 2021 року 314 звернень на місяць. Торік сплески активності громадян зафіксовано у липні та серпні: 485 та 534 скарг відповідно.

Аналітики зауважують, що за останні три роки максимум звернень було зафіксовано у січні 2021 року — 647 заяв.

На які порушення закону про мову скаржаться українці?

Як повідомляють в Опендатабот, майже третина від усіх звернень стосується відсутності української версії сайта.

На другому місці звернення щодо обслуговування на російській мові. Якщо у 2021 частка таких звернень складала 24%, то у 2023 вже 17%.

А ось частка заяв щодо реклами з порушеннями цьогоріч, навпаки, зросла до 2021: з 11% до 14%.

Також суттєво зросла частка звернень щодо порушень Закону у сфері освіти — зокрема, й освіти для дорослих. Якщо у 2021 році частка таких звернень складала лише 4%, то вже у 2023 сягла 10%.

Географія порушень мовного закону

Левова частка усіх скарг — а саме 73% — цьогоріч припадає на чотири регіони: Київ, Харківщину, Одещину та Дніпропетровщину.

Безперечно лідирує Київ — 37% від загальної кількості звернень. Варто зазначити, що за неповні півроку 2023 їх зареєстровано вже на 17% більше, ніж за повний 2021 рік.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року почали діяти нові норми "мовного" закону згідно яких сайти та програмне забезпечення на приладах повинні мати українську версію й українськомовний інтерфейс.

Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.