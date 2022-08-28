Десятки тысяч украинцев в Великобритании могут стать бездомными в случае закрытия программы компенсации жилья

Около 50 тысяч граждан Украины, выехавших в Великобританию после 24 февраля, могут остаться без крова в 2023 году, потому что программу компенсации жилья вскоре закроют. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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В общей сложности 83 900 украинцев прибыли в Великобританию по программе Homes for Ukraine с начала ее действия в марте. Беженцам подобрали спонсоров, согласившихся разместить их у себя в течение шести месяцев.

Даже в ходе действия программы, по данным правительства, 945 семей с детьми зарегистрировали как "бездомные". В издании считают, что эта цифра должна вырасти в следующем месяце.

Дело в том, что анализ детской благотворительной организации Barnardo's, Labour and the Liberal Democrats показывает, что исходя из отзывов спонсоров беженцев, от 15 000 до 21 000 украинцев могут остаться без жилья, а к середине следующего года их количество вырастет до 50 000.

В сентябре истечет шестимесячный период, на который домохозяйства согласились предоставить жилье украинцам. Часть из них заявила, что без дополнительной государственной помощи они откажутся помогать дальше.

Несмотря на то, что правительство заявило, что оно пересматривает уровень поддержки программы, никакой новой или улучшенной помощи пока не предлагается.

Ранее сообщалось, что правительство Германии вводит учет времени пребывания в стране. Украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты или покинуть страну на следующие 90 дней. Правила меняются с 1 сентября