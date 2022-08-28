Десятки тисяч українців у Великій Британії можуть стати безпритульними в разі закриття програми компенсації житла

Близько 50 тисяч громадян України, що виїхали до Великобританії, тікаючи від війни, можуть лишитися без даху над головою в 2023 році, тому що програму компенсації житла незабаром закриють. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Загалом 83 900 українців прибули до Великобританії за програмою Homes for Ukraine з початку її дії в березні. Біженцям підібрали спонсорів, які погодилися розмістити їх у себе протягом шести місяців.

Навіть під час дії програми, за даними уряду, 945 сімей з дітьми зареєстрували як "бездомні". У виданні вважають, що ця цифра має зрости з наступного місяця.

Справа в тому, що аналіз дитячої благодійної організації Barnardo's, Labour and the Liberal Democrats показує, що, виходячи з відгуків спонсорів біженців, від 15 000 до 21 000 українців можуть залишитися без житла, а до середини наступного року їх кількість зросте до понад 50 000.

У вересні закінчиться шестимісячний період, на який домогосподарства погодилися надати житло українцям. Частина з них заявила, що без додаткової державної допомоги вони відмовляться далі допомагати.

Незважаючи на те, що уряд заявив, що він переглядає рівень підтримки програми, жодної нової чи покращеної допомоги поки не пропонується.