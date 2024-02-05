Директора "Львовского арсенала" Збитнева отправили под домашний арест

Он подозревается в участии в схеме по хищению почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции.

В сообщении говорится, что следственная судья ВАКС Екатерина Сикора применила к директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать определенное в постановлении жилье с 12 часов дня до 8 часов утра.

Также отмечается, что Збитнев должен будет придерживаться ряда обязанностей, в том числе сдать загранпаспорта, воздержаться от общения с определенными следствием лицами, а также носить электронный браслет.

Сообщается, что прокурор ОГП просил назначить стражу с залогом более 268 млн грн. Вместо этого адвокаты защиты попросили не назначать меру пресечения вообще или назначить домашний арест на 20 часов в сутки: с 12 часов дня до 8 часов утра следующего дня.

По версии следствия, как отмечают в ЦПК, Юрий Збитнев в этой вероятной схеме отвечал за:

заключение контракта со словацким посредником, компанией Sevotech;

отправка коммерческого предложения в Минобороны, подписание контракта с Минобороны на 100 тысяч мин и дополнительного соглашения к ней;

отправка писем, необходимых для их заключения и осуществления предоплаты, а также в дальнейшем осуществление перерасчета 35% с уплаченной предоплаты на счета компании Sevotech.

Следователи обнаружили, что в ноябре 2022 года Минобороны перечислило 1,34 млрд грн предоплаты на счет "Львовского арсенала", что составляло 97% стоимости всего контракта. "Львовский арсенал" по этому контракту должен был получить 3%.

После получения предоплаты "Львовский арсенал" перечислил средства со счета в государственном "Укргазбанке" на свой счет в частном "Аккорд банке". Сделали это якобы из-за того, что у частного банка были лучшие проценты на остаток (так называемый "ночной кредит").

Далее часть средств, как отмечают в ГПК, в размере $3,6 млн и €9,1 млн перевели на Sevotech. Большая часть из них затем ушла на счета хорватской компании WDG promet, зарегистрированной только 29 июля 2022 года. Сейчас эти деньги исчезли и ни одна мина поставлена так и не была.

После возбуждения уголовного производства по закупке мин, Збитнев пошел на сотрудничество со следствием. Он пояснил, что на сотрудничество пошел, так как следователи рассказали ему о возможной коррупции при заключении и исполнении контракта.

По словам Збитнева, для него было важно выполнить контракт, но у него были сомнения в наличии мин на хорватском заводе на всю сумму, поэтому он перечислил на Sevotech всего 35%.

При этом, как отметил подозреваемый, от него требовали 100% предоплаты как словацкий контрагент, так и люди в Украине. В ходе одного из записанных разговоров звучала фраза о том, что должностное лицо Минобороны Александр Лиев якобы требовал "либо платить на Sevotech все туда, либо возвращать обратно".

"Уже когда стало ясно, что поставки мин из Хорватии не будет, Збитнев нашел другого поставщика из Северной Македонии. Однако суд арестовал более 818 млн грн остатка на счетах компании. При этом до ареста Збитнев мог в течение нескольких месяцев в любой момент перечислить средства со счетов, но не делал этого", - говорится в сообщении ЦПК.

По словам Збитнева, другие спецэкспортеры готовы были сделать поставку мин на остаток, но и.о. директора департамента Минобороны Нахкур якобы сказал: "либо Sevotech, либо никто".

Со стороны "Львовского арсенала" сопровождал соглашение по минам и проводил большинство контактов с чиновниками Минобороны заместитель Збитнева Сахненко. Последний якобы также подыскивал компании для реализации схемы и склонял Збитнева к заключению контракта.

По словам прокурора, Сахненко не судим, но неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Рассмотрение ходатайства по мере пресечения Сахненку уже дважды переносили, так как он после вынесения подозрения лег в больницу.

СБУ разоблачила схему хищения почти 1,5 млрд грн

Напомним, в конце января СБУ сообщила о разоблачении чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", укравших почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов.

Следствие выявило, что к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний. Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

Подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры.

В ведомстве сообщили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.