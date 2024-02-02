Суд отпустил под залог одного из подозреваемых по делу о краже электроэнергии в "Укрэнерго"

Высший антикоррупционный суд отпустил под залог подозреваемого по делу по завладению электроэнергией "Укрэнерго" и легализации полученных от продажи средств.

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Об этом заявила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"1 февраля 2024 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в виде залога в размере 30,280 млн грн директору частного общества - участнику преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств", - говорится в сообщении САП.

Однако прокуратура САП не согласилась с применением именно такой меры пресечения, и собирается обжаловать его в суде апелляционной инстанции.

В САП добавили, что прокурор будет настаивать на применении к лицу более строгой меры пресечения – содержанию под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

Пока имя фигуранта не называют.

Дело о краже электроэнергии в "Укрэнерго"

11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" трейдером ООО "Юнайтед Энерджи", связанной с олигархом Игорем Коломойским, и легализации полученных от ее продажи средств на сумму свыше 716 млн грн.

О подозрении было сообщено 4 лицам: организатору схемы, директору департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго", председателю правления коммерческого банка и директору частной компании. На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.

25 января 2024 года стало известно, что НАБУ объявило в розыск трех подозреваемых в вышеупомянутой схеме, а САП объявила о заочном аресте бизнес-партнера Коломойского - Михаила Кипермана.

Добавим, что речь идет о Михаиле Кипермане, который был организатором схемы, экс-начальнике департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрие Кондрашове, и председателе правления Альянс Банка Юлие Фроловой.

Фото: ua.depositphotos.com