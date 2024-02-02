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Суд відпустив під заставу одного з підозрюваних у справі про крадіжку електроенергії в "Укренерго"
Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу підозрюваного у справі по заволодінню електроенергією "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів.
Про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
"1 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,280 млн грн директору приватного товариства - учаснику злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів", - йдеться в повідомленні САП.
Однак прокуратура САП не погодилась із застосуванням саме такого запобіжного заходу, та збирається оскаржити його в суді апеляційної інстанції.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У САП додали, що прокурор наполягатиме на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу- тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.
Наразі ім’я фігуранта не називають.
Справа про крадіжку електроенергії в "Укренерго"
11 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" трейдером ТОВ "Юнайтед Енерджі", яка пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським, та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму понад 716 млн грн.
Про підозру було повідомлено 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго", голові правління комерційного банку та директору приватної компанії. На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
25 січня 2024 року стало відомо, що НАБУ оголосило у розшук трьох підозрюваних у вищезгаданій схемі, а САП оголосила про заочний арешт бізнес-партнера Коломойського - Михайла Кіпермана.
Додамо, що йдеться про Михайла Кіпермана, який був організатором схеми, екс-начальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова, і голову правління Альянс Банку Юлію Фролову.
Фото: ua.depositphotos.com