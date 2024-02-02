Суд відпустив під заставу одного з підозрюваних у справі про крадіжку електроенергії в "Укренерго"

Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу підозрюваного у справі по заволодінню електроенергією "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів.

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Про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"1 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,280 млн грн директору приватного товариства - учаснику злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів", - йдеться в повідомленні САП.

Однак прокуратура САП не погодилась із застосуванням саме такого запобіжного заходу, та збирається оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

У САП додали, що прокурор наполягатиме на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу- тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

Наразі ім’я фігуранта не називають.

Справа про крадіжку електроенергії в "Укренерго"

11 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" трейдером ТОВ "Юнайтед Енерджі", яка пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським, та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму понад 716 млн грн.

Про підозру було повідомлено 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго", голові правління комерційного банку та директору приватної компанії. На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

25 січня 2024 року стало відомо, що НАБУ оголосило у розшук трьох підозрюваних у вищезгаданій схемі, а САП оголосила про заочний арешт бізнес-партнера Коломойського - Михайла Кіпермана.

Додамо, що йдеться про Михайла Кіпермана, який був організатором схеми, екс-начальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова, і голову правління Альянс Банку Юлію Фролову.

Фото: ua.depositphotos.com