Экс-главу "Укрбурштына" подозревают в разворовывании 59 миллионов гривен на хранении несуществующих документов

Детективы Национального антикоррупционного бюро 12 октября сообщили о подозрении бывшему директору предприятия "Укрбурштын" и еще двум лицам в законченном покушении на завладение чужим имуществом и служебном подлоге.

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Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, действия разоблаченных лиц квалифицированы по части 3 статьи 15 и части 4 статьи 191, части 3 статьи 15 и части 5 статьи 191, а также части 1 статьи 366 Уголовного кодекса.

Отмечается, что в сентябре 2020 года дочернее предприятие государственной акционерной компании "Украинские полиметаллы" "Укрбурштын" заключило договор ответственного хранения научно-технической документации стоимостью 58,764 миллиона гривен, владельцем которой является частное общество.

Однако в ходе расследования выяснилось, что документации, которая якобы была передана на хранение, на самом деле не существует. В дальнейшем же директор "Укрбурштына" инсценировал "похищение" этих "документов".

"После этого образовался долг перед частным обществом. В целях взыскания долга соучастниками преступления поданы заявления в Хозяйственный суд Киева, которым рассматривается дело о банкротстве дочернего предприятия", - добавляют в прокуратуре.

На сегодняшний день следствием установлена причастность к этому преступлению трех человек: директора общества и еще двух граждан, один из которых является организатором преступной схемы. Следствие продолжается.

Напомним также, что эти же статьи 191 и 366 инкриминируют фигурантам дела о нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков, одним из которых недавно стал бывший уже глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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